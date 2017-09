Les empreses de l´Ibex-35 no aprofiten les xarxes socials

Les empreses de l'Ibex-35 desaprofiten la interacció amb els seus clients a les xarxes socials i el seu potencial de comunicació, segons un estudi de la Universitat Oberta de Catalunya (UOC) que constata un escàs ús de vídeos i infografies a Facebook i Twitter de les empreses de l'índex borsari espanyol.

Segons la tesi doctoral elaborada per la professora de Ciències de la Informació i de la Comunicació Cristina Aced, les companyies de l'Ibex-35 encara utilitzen les plataformes digitals com a eines de difusió, però desaprofiten el potencial per a la comunicació bidireccional.

Per a fer l'estudi es van analitzar 2.243 tuits, 8.340 entrades de Facebook i 177 entrades de blogs. La investigació revela que les empreses espanyoles prefereixen abans Twitter (63%) que Facebook (60%), mentre que les nord-americanes trien en primer lloc Facebook (70%).

La tesi també mostra que entre la una del migdia i les vuit del vespre totes les companyies aprofiten per actualitzar-se, però Aced adverteix que això pot afectar l'abast del contingut entre les seves audiències.