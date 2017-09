L´OCDE preveu un creixement a l´Eurozona durant el 2017 i el 2018

L'economia global accelerarà el seu creixement entre aquest 2017 i el proper 2018, amb un 3,5% i un 3,7%, respectivament segons un informe de l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE). L'entitat ha revisat a l'alça les seves projeccions, en particular per a la zona euro, Canadà i alguns dels grans països emergents com Xina i Rússia.

L'OCDE calcula que després d'una pujada de l'1,8% del producte interior brut (PIB) de l'eurozona durant l'any 2016, aquest 2017 l'increment serà del 2,1% (tres dècimes més del que anticipava el juny), mentre que el 2018 ascendirà fins a un 1,9%.

Els autors de l'estudi, en canvi, no han modificat les xifres que havien donat abans de l'estiu per als Estats Units, on el PIB guanyarà un 2,1% el 2017 i un 2,4% el 2018, un exercici subjecte a incertesa per la reforma fiscal i de la regulació, que podrien aportar una empenta suplementari. En canvi, la inflexió positiva la situen a la zona euro, per una millora que es generalitza en els seus països membres en un context d'augment de les taxes d'ocupació (amb la caiguda de l'atur al 9,1% al juliol es va posar al nivell més baix des 2009), en bona part gràcies a l'acció del Banc Central Europeu.

Tot i aquesta perspectiva d'acceleració de l'activitat durant el proper any i mig, l'OCDE va puntualitzar que les taxes de progressió a mitjà termini segueixen essent inferiors a les que es donaven abans de la crisi financera. A més, hi ha la debilitat de la recuperació de la inversió, que dificulta la millora de la rendibilitat, i també l'escàs augment dels salaris, que ha redundat en un ascens particularment raquític dels ingressos dels estrats socials menys afavorits.