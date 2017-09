La patronal europea creu que la mesura frenaria la indústria digital

La patronal europea Business Europe ha expressat la seva «preocupació» davant la possibilitat d'introduir a la Unió Europea un impost sobre la facturació de les empreses digitals, i considera que aquesta taxa podria minar el creixement i la competitivitat d'aquestes companyies.

Segons ha advertit BusinessEurope, aquesta iniciativa «podria violar el principi internacional establert fa molt de temps de gravar els beneficis i podria crear el risc que es minin les perspectives de creixement per a les empreses». Això, indiquen, podria afectar en particular a aquelles empreses que utilitzen tecnologies digitals innovadores, «que poden tenir una facturació considerable però no haver aconseguit encara ser rendibles».

La patronal subratlla la importància per «garantir un entorn empresarial competititu» per donar suport a l'explotació de les tenologies digitals. A més, també insisteix que qualsevol iniciativa legislativa hauria de «respectar les competències dels Estats membres per fixar les seves pròpies polítiques tributàries», així com complir els principis de fiscalitat internacionals per «protegir la competitivitat» de les empreses europees.