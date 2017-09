Dimiteix el president d´Aena, José Manuel Vargas

El president i conseller delegat d'Aena, José Manuel Vargas, ha presentat aquest dimarts la seva dimissió, tal com va informarla pròpia empresa a través d'un comunicat remès a la Comissió Nacional del Mercat de Valors (CNMV). La renúncia al càrrec, que ha estat acceptada pel consell d'administració de la companyia, es farà efectiva el proper 15 d'octubre. Vargas també sortirà del consell d'administració. La seva renuncia arriba després de diversos episodis conflictius com els problemes a l'aeroport del Prat aquest últim estiu. D'altra banda, també va dimitircom a membre del consell d'administració Simón Barceló. Els «motius personals» van portar a Vargas a prendre la decisió de deixar els seus càrrecs de màxima responsabilitat en Aena.Des que Ana Pastor, ministra de Foment, nomenés a José Manuel Vargas president d'Aena en 2012, l'economista i llicenciat en Dret va ser el protagonista principal de la metamorfosi de la companyia. L'empresa ha tingut una revaloració en l'Ibex-35 del 20,3% des de principi d'any i estudia ampliar un pla d'expansió internacional a més d'acabar de tancar un preacord amb els sindicats per a l'ampliació de la plantilla i els salaris dels seus treballadors. Ana Pastor va confiar en l'àgil i clarivident predisposició de Vargas, madrileny, de 47 anys, llavors en llocs de responsabilitat en el grup Vocento, per escometre una de les majors transformacions duins una de les empreses participades al 100% per l'Estat. Després d'un llarg i debatut procés de privatització parcial, el Govern va aprovar el 13 de juny de 2014 la venda a inversors privats del 49% del capital de la companyia encarregada de la gestió aèria a Espanya.L'Estat, amb Vargas com a màxim responsable, compartiria des de llavors les decisions de l'empresa amb el fons britànic The Children's Investment Fund Management (TCI), el principal accionista privat, que posseeix el 7,505%; i altres accionistes com el Bank of America Corporation, amb el 3,902%; l'entitat financera nord-americana Morgan Stanley, amb el 3,617%; i el fons Fidelity Investments, amb l'1,341%. Vargas va donar el toc de campana més favorable de l'hivern de 2015 en la Borsa espanyola. La companyia cotitza en borsa des de l'11 de febrer de 2015 i va ser admesa en l'Ibex-35 el 22 de juny d'aquest mateix any.Des de llavors, el ja expresident -encara que no es farà efectiu fins al 15 d'octubre- de l'entitat pública empresarial Aeroports Espanyols i Navegació va bregar diferents «batalles polítiques», on el rumor d'una privatització major de la companyia i la pèrdua de control per part de l'Estat han estat els seus grans maldecaps.Els resultats d'Aena quant a la gestió econòmica i financera avalen la gestió de Vargas: en l'últim exercici va guanyar 1.164 milions d'euros, un 39,7% més que en el curs anterior