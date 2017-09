La mitjana de les pensions se situa en 844 euros a Girona, un 2% més que el 2016

La pensió mitjana a les comarques gironines es va incrementar un 2,3% respecte a l'any passat. Malgrat això, la quantitat mitjana se situa en 844 euros al mes, una nòmina un 13% inferior a la mitjana catalana. L'any passat els gironins que cobraven alguna pensió rebien una mitjana de 824 euros.

La mitjana de les pensions que es van pagar a l'agost passat a Catalunya es va situar en 958,97 euros mensuals, el 2% més que fa un any i lleugerament per sobre de la mitjana de la pensió mitjana registrada en el conjunt de l'estat espanyol que es va situar en 923,23 euros, l'1,86% més que fa un any, segons les dades publicades aquest dimarts per la Seguretat Social.

La factura de les pensions a l'estat espanyol al setembre es va enfilar fins els 8.807,3 milions d'euros, cosa que suposa un increment del 3% en relació amb l'any passat. La pensió mitjana de jubilació contributiva, sense tenir en compte altres prestacions com la incapacitat permanent, viudetat, orfes i familiars, es va situar en 1.066,86 euros, l'1,97% més que fa un any.

La despesa mensual en les pensions contributives de la Seguretat Social va aconseguir els 8.807,3 milions d'euros al setembre, la qual cosa suposa un increment interanual del 3%, el mateix augment que es va registrar a l'agost.

Segons les dades publicades ahir pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, la pensió mitjana de jubilació va ascendir a 1.066,86 euros, la qual cosa representa un augment de l'1,97% respecte a l'any passat.

La pensió mitjana del sistema, que comprèn les diferents classes (jubilació, incapacitat permanent, viduïtat, orfandat i a favor de familiars), va pujar a 923,23 euros, un 1,86% més.

El conjunt del sistema públic explica al setembre amb 9.539.644 pensions contributives, un 1,12% més que l'any passat, de les quals 5.845.842 són per jubilació, mentre que a viduïtat van correspondre-li 2.361.586; a incapacitat permanent, 949.169; a orfandat, 342.082, i a favor de les famílies, 40.965.



Més despesa per jubilació

La major part de la despesa en pensions va ser per les de jubilació amb 6.236,7 milions d'euros, seguides per viduïtat amb 1.529,8 milions, incapacitat permanent amb 888,7 milions, orfandat amb 129,9 milions, i a favor de la família amb 21,9 milions.

Per règims, la pensió mitjana de jubilació més alta va ser per als pensionistes de la mineria del carbó (2.117,70 euros), seguits de malalties professionals (1.649,82 euros), la del règim general (1.211,57 euros), les destinades a treballadors del mar (1.209,57 euros), per accidents de treball (1.115,24 euros), les dels autònoms (711,73 euros), i les de Segur Obligatori de Vellesa i Invalidesa (SOVI)(380,72 euros).

Per comunitats autònomes, la pensió mitjana més alta va ser per al País Basc (1.146 euros), seguit de Madrid (1.090,41 euros) i Astúries (1.088,58).

Per contra, la pensió més baixa va ser per a Extremadura (767,47 euros), seguit de Galícia (780,20 euros) i Múrcia (811,56 euros).

UGT va criticar que la meitat de les pensions que es van abonar a Espanya en 2016 estaven per sota de 677,6 euros mensuals, quantitat que se situa per sota del llindar de pobresa, establert per l'INE en 2016 en 8.209 euros anuals.