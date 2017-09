Ryanair anuncia més cancel·lacions entre novembre i març de 2018

L'aerolínia irlandesa Ryanair va informar que estén la cancel·lació de vols al seu calendari d'hivern, la qual cosa afectarà uns 18.000 vols de 34 rutes i 400.000 clients. La companyia radicada a Dublín va assenyalar que entre el pròxim 17 de novembre i el 18 de març de 2018 deixarà d'operar 25 dels 400 avions que componen la seva flota. D'aquesta manera, va indicar, s'eliminarà el «risc que hi hagi més cancel·lacions», després que el passat 15 de setembre l'aerolínia anunciés la suspensió de 2.100 vols durant sis setmanes a causa d'una fallada en la distribució de les vacances dels pilots.

«Operar 25 avions menys aquest hivern provocarà diversos canvis al calendari de vols entre novembre i març de 2018. Tenim menys de 400.000 clients amb reserves en aquests vols», va dir Ryanair en la nota. Segons l'aerolínia, això afectarà «a menys d'un vol diari» de la seva xarxa de 200 aeroports durant el període hivernal de cinc mesos, al temps, va recordar, «que molts d'aquests vols no tenen encara reserves».

Ryanair també va comunicar que a partir d'abril de 2018, quan la seva flota augmentarà fins als 445 aparells, operarà deu avions menys per seguir alleujant la pressió sobre els seus quadrants de treball.

Els passatgers afectats per la nova mesura, «menys de l'1% dels 50 milions de clients que transportarem aquest hivern», han rebut avui un e-mail per a informals sobre aquests canvis i «oferir-los vols alternatius o devolucions totals». «També han rebut un val de viatge de 40 euros (80 euros de tornada) que els permetrà reservar durant octubre un vol per a qualsevol dels serveis entre octubre i març del 2018», va assenyalar l'aerolínia.