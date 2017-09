Siemens es fusiona amb Alstom i pren el control per competir amb la Xina

La fusió de la francesa Alstom amb l'alemanya Siemens, que assumirà el control, pretén crear el «número dos» mundial del sector ferroviari, amb dimensió per afrontar la competència global, en particular del gegant xinès CRRC.

Aquest és un dels reptes de l'operació, els detalls de la qual van presentar ahir a París els responsables executius d'ambdues empreses, que es van esforçar a desactivar les inquietuds generades a França per la caiguda en mans d'Alemanya d'una de les joies de la corona de la seva indústria, el tren d'alta velocitat (TGV).

El president de Siemens, Joe Kaeser, va repetir per activa i per passiva en conferència de premsa que «és una fusió francoalemanya entre iguals» i que crearà «un campió europeu», amb una plantilla combinada de 62.300 empleats a tot el món, una facturació anual de 15.300 milions d'euros, una cartera de comandes de 61.200 milions i unes sinergies previstes de 470 milions d'euros.

Tant Kaeser com el seu homòleg d'Alstom, Henri Poupart-Lafarge, que assumirà la presidència del nou grup, van recordar que la seu corporativa estarà en Saint Ouen, als afores de París, i que el sistema de governança garanteix l'equilibri. Sobretot, van minimitzar el fet que Siemens tindrà una participació lleugerament superior al 50%, i que a Alemanya estarà la seu operativa de bona part de les activitats.

El directiu alemany es va sacsejar les preguntes sobre aquestes qüestions en replicar als periodistes: «No s'obsessionin amb la nacionalitat» perquè al final, va dir, l'objectiu és servir als clients allà on estiguin.



El repte industrial

El repte industrial i econòmic del nou Siemens-Alstom és donar la talla enfront de CRRC, creat en 2015 de la unió de dos conglomerats estatals xinesos, que compta amb una plantilla de 180.000 persones i una facturació anual de 224.000 milions de yuanes (uns 28.600 milions d'euros).

Poupuart-Lafarge va reconèixer que aquest grup és «extremadament fort» i que també hi ha altres competidors xinesos o japonesos, però va mostrar confiança en el conjunt que dirigirà per la proximitat amb els seus clients gràcies a la seva implantació en més de 60 països i per les seves innovacions tecnològiques.

Quant a una possible aliança amb l'alemany Bombardier, amb el qual hi havia rumors fins fa unes setmanes d'una fusió amb Siemens, tant ell com Kaeser no van tancar totalment la porta, però van dir que ara com ara no poden dispersar els seus esforços.

Sobre el futur dels productes estrella d'ambdues empreses -el TGV d'Alstom i l'HISSI de Siemens-, van recordar que no són trens exactament iguals i que hi ha un interès comercial a mantenir en la seva cartera una gamma variada per respondre a demandes diverses.

Però també van especular sobre la possibilitat que en el futur hi hagi una plataforma única de trens d'alta velocitat Siemens-Alstom, que podrien fabricar-se en les factories que l'un i l'altre tenen actualment a Hamburg (Alemanya) i en La Rochelle (França).

A la qüestió de per què aquesta unió és ara bona quan fa tres anys el llavors ministre d'Economia i ara president francès, Emmanuel Macron, la va descartar per les seves «duplicitats» i les «diferents cultures empresarials», Kaeser va argumentar que «les coses canvien».