L´Estat expedienta Ryanair per segon cop per la cancel·lació de més vols

L'Agència Estatal de Seguretat Aèria (AESA) ha obert un nou expedient informatiu a la companyia aèria Ryanair després de l'anunci d'una nova cancel·lació i modificació de 18.000 vols programats entre novembre i març.

Aquest nou expedient se suma al que AESA, dependent del Ministeri de Foment, va obrir a la companyia de baix cost irlandesa el passat 18 de setembre quan havia anunciat la cancel·lació de més de 2.000 vols.

Ryanair va informar dimecres que estenia la cancel·lació de vols al seu calendari d'hivern, entre el proper 17 de novembre i el 18 de març de 2018, que afectarà 400.000 clients. L'obertura d'aquest segon expedient suposa noves inspeccions per part de l'agència, per verificar que la companyia compleix de forma estricta el reglament europeu sobre drets dels passatgers i, en cas de no ser així, les sancions podrien aconseguir els 4,5 milions d'euros.

Espanya sol·licitarà una revisió del Reglament Europeu perquè s'incloguin com a infracció sancionable les cancel·lacions massives de vols per causes imputables a les companyies aèries, més enllà de la seva obligació de complir amb la normativa de drets dels passatgers.

Tots els passatgers afectats per les cancel·lacions de vols que realitza Ryanair tenen dret a ser informats, ha explicat AESA.

La companyia ha de facilitar-los un imprès amb les condicions d'assistència i compensació, dret d'assistència, menjar i beguda suficient, dues trucades telefòniques o accés al correu electrònic i, si fos necessari, una o més nits d'allotjament, així com al transport entre aquest i l'aeroport, i dret al reemborsament del bitllet sense cap cost o a transport alternatiu fins a la destinació final.



Compensacions econòmiques

A més, els passatgers afectats tenen dret a ser compensats econòmicament per la cancel·lació del vol si la companyia no els avisa amb almenys 14 dies d'antelació. La compensació econòmica serà d'entre 250 i 600 euros en funció de la distància del vol.

Per reclamar aquests drets, el primer pas és fer-ho a la companyia, per la qual cosa és necessari conservar la documentació de les reserves.

A més, la reclamació ha de ser «clara, concisa i llegible», per la qual cosa és important consignar amb precisió data, hora, lloc i causes de la reclamació, així com les dades personals del reclamant i el seu vol.

En cas de no rebre resposta, o no ser satisfactòria, es pot presentar una reclamació davant la AESA de forma gratuïta i sense cap cost.