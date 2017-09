L´hostaleria i els restaurants absorbeixen la major part de la nova ocupació creada

L´Escola d´Hosteleria de Figueres on es formen els joves

Conxi Molons

L'augment de l'ocupació s'està concentrant amb les empreses hoteleres i de la restauració, amb taxes de creixement que estan per sobre de les registrades per la construcció, segons l'estudi «Desenvolupaments de l'ocupació a escala sectorial durant la crisi i la posterior recuperació» publicat per el Banc d'Espanya.

Mentre que en el 2007 la construcció absorbia el 15,3% de l'ocupació espanyola i els hotels i restaurants el 7,1%, en el tancament del 2016 la construcció ha reduït el seu pes fins el 5,9% mentre que el personal d'hotels i restaurants s'ha enfilat fins el 8,8%.

El Banc d'Espanya assegura que al tractar-se de sectors on el nivell de qualificació és«en general, relativament reduït, el transvasament de treballadors entre ells es veu facilitat».

L'estudi del Banc d'Espanya compara el comportament del mercat de treball durant els cicles de recuperació de la crisi econòmica del 2008, la de mitjans dels setanta i la de començament dels noranta.

La principal diferència és que la crisi del 2008 va suposar una destrucció del 20% dels llocs de treball, uns 4 milions de treballadors, mentre que en els anteriors episodis de crisi la destrucció de llocs de treball va ser del 10% del cens laboral.

El regulador destaca que tot i que en l'actual procés econòmic ja s'ha recuperat el PIB d'abans de la crisi, el mercat de treball encara se situa un 10% per sota dels registres que hi havia el 2008.

Des del punt de vista sectorial, la recuperació de l'ocupació en l'actual procés de recuperació de l'economia registra comportaments similars a les anteriors crisis, amb creixement superiors a la mitjana en la construcció i els serveis de mercat i una recuperació més moderada en el sector industrial.

L'estudi del Banc d'Espanya amplia el focus en aquest sectors i intenta desagregar per subsectors aquesta recuperació de l'ocupació i arriba a la conclusió que en el cicle actual s'observa un augment de l'ocupació en les branques d'hostaleria i restauració, amb taxes que superen a les registrades en la construcció. Un increment que aprofita el bon comportament del sector turístic.

Aquesta evolució de determinats segments d'activitat del sector serveis ha provocat«modificacions profundes» en el mercat de treball espanyol. Així, la proporció dels empleats de la construcció ha caigut al tancament del 2016. Per contra, les branques d'hostaleria i restauració, a diferència de la construcció, han guanyat pes

El Banc d'Espanya considera que al tractar-se d'activitats (la construcció, l'hostaleria i la restauració) «on el nivell de qualificació de la ma d'obra és, en general, relativament reduït, el transvasament de treballadors entre elles es veu facilitat».

El regulador adverteix que davant la possibilitat que les branques d'hostaleria i construcció s'aproximin als seus màxims de llocs de treball en un futur pròxim,«sembla necessari cercar fórmules per expandir les oportunitats laborals dels aturats amb una menor formació».

Després de destacar que un dels factors positius de la crisi ha estat la retenció de joves en el sistema educatiu, el Banc d'Espanya preveu que amb aquest nivell més alt de formació de les noves generacions es pot esperar una millora general de la productivitat de l'economia espanyola.