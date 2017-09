Dos germans llancen la marca esportiva Komland, amb seu a Girona

Dos germans gironins, Marc i Quim Cassany, van donar a conèixer ahir el projecte en què treballen des de fa un any: la marca de roba esportiva Komland, especialitzada en «trail» . Amb oficina al Parc Tecnològic, amb teixit italià i amb fabricació a Mataró, han convertit «la passió per córrer en una professió», va dir Marc Cassany. Komland llança sèries limitades de samarretes que renovaran el seu disseny cada poc temps. De moment, l'empresa neix com un projecte familiar de dimensions reduïdes però ja han posat en marxa les vendes per internet i en botigues físiques.