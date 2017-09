«Amb aquests nous sous de misèria és més difícil sostenir el sistema de pensions»

Unai Sordo (Baracaldo, 1972) al començament de juliol va ser triat com a nou secretari general de Comissions Obreres (CCOO), en substitució d'Ignacio Fernández Toxo. El seu to de veu suau contrasta amb el seu discurs crític i de missatge vehement. Sordo representa la renovació que ha emprès el sindicat.



Els treballadors noten la sortida de la crisi?

Espanya creix per sobre del 3% del PIB, però seguim amb una taxa d'atur molt alta i l'ocupació que es crea és precària i amb una caiguda salarial important. Nosaltres no creiem que hàgim sortit de la crisi mentre que la major activitat no es tradueixi en una millora salarial de la majoria de la societat.

Quines conseqüències pot tenir aquesta nova generació d'empleats amb baixos salaris?

Estem veient un model de sortida de la crisi en el qual la desigualtat no és un accident, sinó que és part consubstancial de l'efecte de les reformes estructurals. Particularment la del mercat de treball. Això està creant una sort de treballadors pobres, i provocarà una fragmentació del món del treball i una mobilització creixent perquè no hi ha gens que acabi mobilitzant més les persones que els greuges comparatius i les diferències injustificades. I part d'això s'està començant a veure en els conflictes que comença a haver-hi en les empreses.

Per això el seu sindicat augura una "tardor calenta"?

El nivell de mobilització tindrà a veure amb com els empresaris abordaran les diferents negociacions en les empreses. És el moment d'una pujada salarial que permeti recuperar poder adquisitiu. Si no és així, és possible que la conflictivitat creixi.

Però la negociació de l'acord salarial amb la patronal per a aquest any va fracassar.

Es va perdre una oportunitat d'enviar una directriu per a la negociació salarial en els convenis que quedaven per pactar. El que toca ara és tractar de renovar l'acord de negociació col·lectiva per a l'any 2018 i següents i aquesta negociació no ha de circumscriure's només als salaris, els sous són molt importants, però cal introduir noves matèries de negociació.

Com quins?

Com tractar d'erradicar aquesta creixent tendència que mitjançant la subcontractació les empreses i administracions estiguin pagant salaris de misèria.

I com va la negociació per a la pujada salarial dels empleats públics?

Està en plena voràgine. Tenim una proposta per part del Govern que no ens serveix. Han estat un dels col·lectius més pagans de la crisi, hi ha molts empleats públics que són pràcticament mileuristes.

La sortida de la crisi s'ha fiat als serveis. Com afecta això regions més industrialitzades?

El repte d'aquest país és un canvi substancial en el model productiu. S'ha apostat pels serveis de baix valor i al fet que aquestes activitats es rendibilitzin a força de precaritzar l'ocupació. Necessitem tenir una base industrial potent, empreses que transformin coses i no només que especulin amb el preu d'aquestes coses.

El sindicat ha emprès una renovació. Era necessari aquest canvi?

És molt important que l'organització més gran d'aquest país hagi estat capaç de fer un salt generacional tan gran. La nostra generació ha conegut la precarietat, la diversitat de situacions de la classe treballadora, la feminització del treball...

La crisi ha portat també una desafecció cap als sindicats?

La crisi ha deteriorat la legitimitat de tot el que sonava a representativitat. Això cal reconstruir-ho de moltes maneres i una bàsica és amb una presència continuada als centres de treball. Cal tenir en compte que els centres de treball han canviat de forma radical durant els últims anys. Avui dia les empreses funcionen en xarxa. La classe treballadora ara exigeix altres coses, a més del salari i la jornada. Estan preocupats per la conciliació, per exemple.

Treballadors d'empreses d'economia col·laborativa com Deliveroo ja han emprès mobilitzacions per exigir millors condicions, però sense comptar amb els sindicats.

Són col·lectius que encara que desenvolupen un treball no tenen una relació laboral ni conveni col·lectiu. Hem de buscar noves eines d'actuació sindical perquè aquesta gent no té ni tan sols un espai comú de treball. Però també hem de denunciar que aquestes noves formes de treball col·laboratiu de vegades s'assemblen molt a la vella explotació i cal tractar de regular aquestes activitats.

CCOO s'ha manifestat contra el referèndum de Catalunya de demà, diumenge.

El sindicat no crida a participar en el referèndum, encara que respectem la pluralitat del sindicat a Catalunya, on tenim 140.000 afiliats. Seria desitjable que el Govern català renunciés a celebrar-lo. Però també haurien de limitar-se les actuacions policials que estan creant una gran alarma.

Perillen les pensions?

No hi ha cap fatalitat econòmica que digui que les pensions a Espanya no són viables. Tot i així cal prendre mesures. És molt important la creació d'ocupació amb bases de cotització més altes. Amb aquests salaris de misèria és més difícil sostenir el sistema.