Els comerços hauran de tancar a les 9 del vespre a partir d'aquest diumenge

Els comerços podran tancar com a màxim a les 9 del vespre a partir d'aquest diumenge, 1 d'octubre, coincidint amb l'entrada en vigor de l'horari comercial d'hivern, regulat per la Llei 18/2017 d'1 d'agost de Comerç, Serveis i Fires. El text estableix que els establiments comercials oberts al públic no poden romandre oberts entre les nou del vespre fins a les sis del matí amb l'objectiu d'afavorir la conciliació familiar i de contribuir a la reforma horària i que els mesos d'estiu –entre juny i setembre, ambdós inclosos- l'obligació de tancament és entre deu de la nit i set del matí. D'altra banda, la llei catalana estableix que, de forma general, els comerços catalans poden obrir fins a 75 hores setmanals com a màxim repartides de dilluns a dissabtes i dins de les franges indicades per als horaris comercials d'hivern i d'estiu.

D´altra banda, el nombre de diumenges i festius en què poden romandre oberts els establiments és de vuit l'any. Els establiments comercials han de romandre tancats amb caràcter general els dies 1 i 6 de gener, el diumenge i el dilluns de Pasqua, l'1 de maig, el 24 de juny, l'11 de setembre i els dies 25 i 26 de desembre.

Per al 2017, d´acord amb la normativa catalana, estan previstos com a festius d´obertura autoritzada l'1 de novembre, i el 6, el 8, el 10, el 17 i el 24 de desembre. A banda dels vuit festius fixats per la Generalitat, a través del Consell Assessor de Comerç, cada ajuntament fixa dos festius més per al seu àmbit territorial municipal, que ha de comunicar d'acord amb el que estableixi una ordre del departament competent en matèria de comerç.