Greenpeace avisa dels efectes «dramàtics» de la sequera a Espanya si no es prenen mesures

La mala gestió de l'aigua per part de les administracions i el canvi climàtic agreugen l'actual sequera que pateix Espanya, segons l'organització ecologista Greenpeace, que ha advertit de les «dramàtiques» conseqüències ambientals, socials i econòmiques que es registraran si no es prenen mesures urgents.

Aquesta organització considera que centrar la política hídrica en l'oferta «il·limitada» d'aigua, quan es tracta d'un recurs limitat i molt variable, «és un error amb greus conseqüències mediambientals i socials».



En una nota de premsa, l'organització fixa la seva posició davant aquest problema després que s'hagin conegut les dades del Ministeri d'Agricultura i Pesca, Alimentació i Medi ambient sobre la quantitat d'aigua emmagatzemada en els embassaments, que aquesta setmana es trobaven al 39,3 per cent de la seva capacitat.



El país amb més embassaments

Greenpeace ha observat que, a pesar que Espanya és el país amb més embassaments per habitant del món, continuen els problemes de proveïment en el moment en què descendeix el règim de precipitacions.

Adverteix l'organització conservacionista a més de que les aigües subterrànies, amb reserves estratègiques que emmagatzemen fins a sis vegades més aigua dolça que tots els embassaments peninsulars junts, «tampoc es lliuren de la pèssima gestió» de l'aigua. En aquesta línia, Julio Barea, responsable de la campanya d'aigua de Greenpeace, assenyalat en la mateixa nota que les mesures per combatre la sequera i la falta d'aigua s'han de fer durant els períodes humits, amb solucions aportades per científics i tècnics «i sempre mantenint fora a polítics i interessos que no siguin el ben públic».

L'organització ha criticat a més que els rius s'hagin convertit en «clavegueres» on acaben bona part dels residus urbans i industrials, i que la profunda intervenció de pràcticament tots els llits ha provocat una pèrdua del poder d'autodepuració i regeneració natural dels rius.



500.000 pous il·legals

Aquesta intervenció, afegeix l'organització no governamental, perjudica «seriosament» a les masses d'aigua i als ecosistemes que depenen d'elles, segons Greenpeace, que ha advertit que la contaminació procedent principalment de l'agricultura i la ramaderia industrial i la sobreexplotació posen «de debò en risc» les aigües subterrànies.

Conclou la nota d'aquesta organització denunciant que l'administració reconeix que existeixen més de 500.000 pous il·legals, «però es nega a prendre mesures i posar límit a aquest descontrol».