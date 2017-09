El risc de creure que no hi ha risc

La debilitat de la inflació en una fase de creixement econòmic i creació d'ocupació no és un fenomen nou. Es tracta d'una tendència que s'ha consolidat en l'actual etapa de recuperació, però que ja es va produir amb anterioritat a la crisi que va sorgir el 2007-2008. De fet, aquest va ser un dels trets distintius de la llarga etapa prèvia d'auge i un dels fenòmens que va contribuir a la gestació de les bombolles creditícia i immobiliària dels anys 90 i 2000, l'esclat de les quals va desencadenar la caiguda de l'economia.

Com va escriure l'exgovernador del Banc d'Anglaterra Mervyn King, ningú es va adonar llavors que «el període d'inflació baixa i creixement estable era insostenible i que probablement acabaria amb alguna classe de crac». Aquesta relació de causa-efecte és la que aconsella extremar la cautela sobre els efectes perversos que podria tenir ara una inflació aparentment adormida o absent però que només s'ha desplaçat del mercat de béns de consum al d'actius financers i d'inversió.



Liquiditat. La gran liquiditat injectada des de 2009 pels bancs centrals (una decisió inflacionista, de la mateixa manera que els tipus d'interès propers a zero) no s'ha dissipat ni esterilitzat. Està en el sistema, promovent alces borsàries i revaloritzacions d'actius (inclosos els boscos de Suècia, des

que el seu banc central va reduir les seves taxes) a l'espera que els emissors de diners emprenguin la seva reabsorció si més no parcial. La Fed començarà a fer-ho a l'octubre, i dels altres bancs centrals no hi ha data. Fins que culmini la retirada dels gegantins estímuls monetaris injectats (més de 13 bilions de dòlars), persistirà el risc que aquesta gran massa fiduciària que circula pel món eclosioni amb qualsevol agent ignífer que actuï de factor desencadenant.



«Xocs». L'accelerador pot ser una intensificació inesperada de la taxa de creixement, la punxada de qualsevol dels mercats que acumulen revaloritzacions excessives (la Borsa dels EUA, els deutes sobirans o els bons d'alts risc), l'obstinació (fins ara parcialment exitosa) dels països productors de petroli en elevar el preu del cru, una escalada de la tensió bèl·lica en algun dels conflictes latents, l'avanç de les temptacions proteccionistes mundials, el rebrot dels dèficits fiscals per l'actual ofensiva a molts països contra tot tipus d'impostos per multinacionals, col·lectius ciutadans i partits polítics, que el president dels EUA (Donald Trump) aconsegueixi aplicar la seva agenda inflacionista o qualsevol «xoc» polític advers com el Brexit al Regne Unit, on la inflació ja s'està disparant.



Tipus. Qualsevol d'aquests esdeveniments forçaria una pujada de tipus. El Banc d'Anglaterra va anunciar el dia 14 que l'alça de les seves taxes és a prop, el que va revaloritzar la lliura esterlina de forma inesperada. I una apreciació del tipus de canvi exerceix efectes anàlogs a un enduriment creditici. El binomi d'un repunt ràpid i vigorós de la inflació, amb el consegüent enduriment rabent de les taxes d'interès, seria el pitjor dels escenaris possibles davant de l'alternativa més benigna d'un gradual compassament de la normalització de l'IPC i de la política monetària en paral·lel a la millora de l'economia i de l'ocupació, que és el que ara s'està intentant produir

però amb resultats insatisfactoris.

Una emanació ràpida d'inflació (i més si s'acompanya d'una pujada de tipus correctora) danyaria la capacitat adquisitiva de grans masses de treballadors precaris i de baixos salaris, i també de pensionistes amb les seves prestacions limitades per les últimes reformes, el que faria créixer el descontentament social, la crispació política i el repunt dels extremismes, sense que els estats, molt endeutats, tinguin massa marge per practicar polítiques d'alleujament que temperin les dificultats dels ciutadans.

La recuperació veloç dels tipus

(com va fer Paul Volcker al capdavant de la Fed el 1980-1981 per «matar el drac inflacionari» de dos dígits) abocaria a una previsible recessió i a un escenari, com llavors, d'estanflació (estancament amb inflació). El mateix va ocórrer als Estats Units el 1919, quan una revisió sobtada de tipus per frenar l'augment dels diners des que la fi de la I Guerra Mundial va donar pas a la depressió de 1920-1921.



Deute. Un repunt general i abrupte de tipus d'interès colpejaria una economia mundial en rècord d'endeutament públic i privat (225% del PIB global), el que, si succeís, propiciaria turbulències greus que només serien evitables si des d'ara una recuperació mesurada però progressiva de la inflació permetés la retirada lenta i dosificada (com es pretén) dels estímuls monetaris per drenar l'excés de liquiditat abans que es produeixi l'escenari que no es desitja.

L'OCDE va assegurar al març que «la resposta del mercat a la pujada de tipus podria no ser suau» i la casa d'anàlisi Pantheon Macroeconomics acaba de mostrar el seu temor que «les condicions financeres als Estats Units s'endureixin de manera agressiva en un curt període de temps si els inversors segueixen creient que la inflació no serà un problema en el futur». L'expresident de la Fed Alan Greenspan va afirmar a l'agost: «Anem cap a una estagflació desconeguda des dels anys 70».