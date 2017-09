Els riscos principals d'invertir

Quan parlem de risc en matèria d'inversió, fem referència a tots aquells aspectes que poden acabar en pèrdues econòmiques, independentment que aquestes afectin la inversió inicial o la rendibilitat del producte que hem escollit per a l'ocasió. Entre els riscos més habituals que podem trobar a l'hora de realitzar una inversió segura podríem destacar els següents:



Risc de mercat. En invertir diners en un sistema regit per la llei de l'oferta i la demanda, no hi ha un control directe de l'evolució d'aquests valors, sinó que el preu real està exposat als vaivens del propi mercat, que és molt volàtil.



Risc de divises. Quan realitzem una inversió utilitzant una altra divisa, estem duent a terme un canvi de divises segons el valor corresponent en aquell moment. És molt possible que, en recuperar els nostres diners i tornar a fer el canvi, la relació entre les dues monedes hagi variat.



Risc d'inflació. Mentre els nostres diners es trobin invertits, la moneda que utilitzem en aquest cas es pot veure subjecta a inflació. En el cas que aquesta evolució del valor dels diners superi els interessos de la nostra inversió, estarem guanyant diners quantitativament, però perdent-los qualitativament. La inflació va minvant el poder de compra del nostre estalvi, de manera que un any en què no hàgim obtingut retorn de l'estalvi ens haurem empobrit a un nivell equivalent a la taxa d'inflació. Els últims anys hem gaudit de taxes d'inflació molt reduïdes, la qual cosa ha suposat un cert alleugeriment en les inversions, especialment les de perfil conservador. Tanmateix, la inflació comença a repuntar possiblement per retornar al que serien nivells normalitzats del 2%.



Risc d'entitat o d'emissor. És la possibilitat que l'entitat que emet el deute entri en fallida i sigui incapaç de reemborsar els diners.



Risc de concentració. Com més inversions tinguem, més diversifiquem i menys possibilitats tindrem que totes les inversions fallin. La diversificació és un dels conceptes clau a l'hora de realitzar inversions segures.