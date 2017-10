Els comerços hauran de tancar des d'avui a les nou de la nit

L'horari comercial d'hivern, que estableix que tots els establiments hauran de tancar com a màxim a les nou de la nit, entra en vigor avui. Aquest horari comercial estarà vigent des d'octubre i fins al mes de maig de 2018, tal com estableix la Llei de Comerç, Serveis i Fires de Catalunya. Aquesta llei indica que «els establiments comercials no poden quedar oberts ni dur a terme cap activitat de venda els mesos d'octubre a maig, tots dos inclosos, entre les nou de la nit i les set de la matinada». L'objectiu d'aquesta modificació és afavorir la conciliació familiar i contribuir a la reforma horària. La llei catalana de comerç estableix també que, de forma general, els comerços catalans poden obrir fins a 75 hores setmanals, com a màxim, repartides de dilluns a dissabte, sempre dins de les franges horàries indicades per als horaris comercials d'hivern i estiu.