Nissan admet irregularitats en milers de vehicles distribuïts al Japó

El fabricant automobilístic nipó Nissan va admetre que milers dels seus vehicles distribuïts al Japó incompleixen els requeriments de seguretat, el que podria obligar a una crida massiva a revisió. Els vehicles van passar revisions de seguretat a les instal·lacions del fabricant a mans de personal que no comptava amb la qualificació necessària, i per tant incompleixen la normativa nipona, va anunciar Nissan, l'aliança amb Renault de la qual va fer que fos en el primer semestre de l'any el major venedor mundial de cotxes. El problema afecta uns 60.000 vehicles distribuïts a plantes i concessionaris a l'espera de ser comercialitzats, així com a milers de cotxes que ja han estat venuts. Entre els models implicats es troben el Note, l'Skyline o l'automòbil elèctric Leaf, tots ells fabricats a sis plantes nipones de Nissan que es troben afectades per aquest problema.