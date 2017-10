El PSOE insta a regular l´arrendament de vacances abans de sis mesos

El PSOE advoca per regular en un termini de sis mesos l'arrendament de vacances per unificar els criteris a tot Espanya i per a incrementar les inspeccions d'aquest tipus de lloguer, que va superar el 2016 el de les places hoteleres a les principals ciutats espanyoles. El grup parlamentari socialista ha registrat una proposició no de llei que insta a l'elaboració d'una legislació específica dels arrendaments turístics que ofereixen les plataformes d'internet. Assenyala que operen a Espanya «en uns absoluts llimbs legals» entre la Llei de Serveis de la Societat de Informació i la legislació turística de cada comunitat autònoma.

La iniciativa socialista reclama que a la nova regulació s'incloguin controls d'inspecció per part del Ministeri de Treball per evitar el treball submergit al voltant d'aquestes vivendes, així com controls fiscals als propietaris que utilitzen les plataformes per al lloguer turístic.

En aquest sentit, critica que l'Estat renunciés a la regulació d'aquests habitatges en treure'ls de la Llei d'Arrendaments Urbans el 2014, el que va provocar una diversitat de normes autonòmiques i municipals que ara urgeixen una «harmonització estatal».

El diputat del PSOE Miguel Ángel Heredia va afirmar que és «necessari regular els límits d'aquesta activitat, que avui ofereix més places d'allotjament a Espanya que el propi sector hoteler». Així, el 2016, a les principals ciutats espanyoles les places de pisos turístics van ascendir a 362.493 i van superar les dels hotels, que van sumar 330.258.

Heredia va recordar que a diferents ciutats europees ja s'han desenvolupat regulacions específiques, com a París o Lisboa, on les plataformes assumeixen la taxa turística, o com a Londres, on s'imposa un límit de dies pels quals un particular pot llogar el seu habitatge a l'any. La iniciativa socialista incideix en el fet que l'Estat ha d'elaborar una norma bàsica i elevar aquesta demanda a nivell europeu.

Les plataformes d'internet sostenen que només són intermediaris i que posen a disposició dels particulars un suport perquè realitzin les seves transaccions de manera que s'acullen a la Llei de Serveis de la Societat d'Informació, mentre que el sector hoteler rebutja aquest supòsit i reclama que se'ls apliqui la norma del sector.

Per la seva banda, el ministre d'Energia, Turisme i Agenda Digital, Álvaro Nadal, va anunciar a l'abril que el seu departament està treballant amb el d'Hisenda per posar als serveis d'intermediació de lloguer de vacances obligacions fiscals.