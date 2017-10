El retard dels Pressupostos podria frenar el finançament autonòmic

L'ajornament de l'aprovació dels Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) de l'any que ve podria alentir les entregues a compte per al finançament de les comunitats autònomes, que el Ministeri d'Hisenda preveu incrementar per al 2018 en uns 4.000 milions en relació amb el 2017. Els Comptes de l'any que ve contemplen unes entregues a compte properes als 95.995 milions, i un retard en l'entrada en vigor més enllà de l'1 de gener també impactaria en el finançament autonòmic, van assenyalar fonts del PSOE i de Ciutadans.

En el mateix sentit, una pròrroga dels Pressupostos de 2017 incidiria a les arques de la Seguretat Social, que mantindrà el seu dèficit l'any que ve i necessitarà provisions o un nou préstec de l'Estat per pagar les pensions sense esgotar el fons de reserva.

El 2017 el Govern va aprovar aquest préstec per import de 10.192 milions d'euros i fonts parlamentàries assenyalen que si no hi ha una nova provisió el 2018, no hi hauria diners a final d'any per abonar les pensions, ja que el fons de reserva és insuficient. No obstant això, assenyalen que tot dependrà del temps que es pugui estendre la pròrroga dels Pressupostos d'aquest any mentre s'aproven els Comptes del proper. A més, l'Executiu pot aprovar mitjançant decrets llei aquelles partides que siguin fonamentals per a la seva entrada en vigor l'1 de gener.

En el cas que els Pressupostos de 2018 entressin en vigor només un o dos mesos després de gener, els Comptes poden tenir efecte retroactiu. El Govern ha anunciat la seva intenció que els Pressupostos siguin aprovats pel Consell de Ministres abans del 31 de desembre i fonts del PP recorden que la seva tramitació a les Corts podria escurçar-se a menys de 3 mesos.

El grup parlamentari de Ciutadans confia que sigui «un retard curt i molt temporal», ja que assenyalen que al Govern «li convé tenir uns pressupostos que donen estabilitat al país». Ciutadans també recorda que ha signat un principi d'acord per incloure partides per import de 8.300 milions d'euros, que van des del complement salarial de 430 euros mensuals per als joves que treballen i es volen formar, fins a xecs per a guarderies i per a la formació.

A això cal afegir la rebaixa de l'IRPF a la qual s'ha compromès Hisenda perquè augmentarà de 12.000 a 14.000 euros el mínim exempt pel qual no s'apliquen retencions, a més de reduccions de l'IRPF decreixents per trams dels 14.000 als 17.500 euros . També deduccions per als contribuents amb cònjuge discapacitat o amb ascendents de més edat a càrrec i que ascendiran a 1.200 euros anuals.



La condició del PNB

El Govern ha paralitzat els Pressupostos davant la falta de suports parlamentaris per poder afrontar el primer tràmit al Congrés, que és el rebuig a les esmenes a la totalitat que registri l'oposició. L'Executiu no compta de moment amb el grup parlamentari del PNB, que va recolzar els Comptes anteriors, i fonts del partit nacionalista basc són contundents en afirmar que no hi haurà negociació pressupostària fins que no hi hagi un diàleg polític amb Catalunya. El PSOE també ha deixat clar que prepara un text alternatiu als Pressupostos, de manera que tot indica que no els avalarà.