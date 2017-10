Els atemptats de Daesh a Europa, símptoma de les seves pèrdues econòmiques

La Universitat de Toronto ha publicat un llibre que conclou que l'augment dels atemptats gihadistes a Europa és causat per la pèrdua d'ingressos de Daesh, que solien ser els seus èxits a l'Afganistan o Somàlia. El llibre també argumenta que l'èxit d'aquest tipus d'organitzacions es basa en raons econòmiques.

El llibre s'anomena Jihad & Co. Black Markets and Islamist Power i ha estat redactat per la professora de ciències polítiques Aisha Ahmad. En declaracions fetes a la presentació del llibre, la seva autora va afirmar: «El que es veu en el Regne Unit, Espanya o França amb aquests horribles atemptats és que aquests grups estan perdent la seva principal font d'ingressos. Concretament, la decisió seria provocada pel fet que la Daesh s'adonés que no té prou poder per sostenir l'anomenat «califat». Així doncs, la seva reacció és promoure atacs violents per diversos llocs del món. A més, l'experta també afirma que «se n'adonen que ja no poden cometre projectes jihadistes espectaculars i necessiten mantenir una aparença de rellevància».

Deixant de banda les reaccions, en el llibre també es comenta que, ja que no tenen recursos econòmics per portar gent a cometre aquests atemptats, el grup ha trobat la solució de buscar «terroristes domèstics dels mateixos països»: persones que mai han estat a Síria o Iraq però que poden creure's la ideologia que l'autora qualifica de «tòxica», aquests poden estar disposats a cometre actes violents per l'organització.

Les investigacions d'Aisha Ahmad han durant anys i es van centrar en l'estructura del grup islamista i les seves fonts de finançament. Durant tot aquest temps, la professora canadenca va estar viatjant al Pakistan, Afganistan i Somàlia per poder entrevistar senyors de la guerra, empresaris i serveis d'intel·ligències. Totes aquestes converses la van fer arribar a la conclusió que la Daesh no obté els seus ingressos de fonts extrangeres, encara que Pakistan sí que finança els talibans i els rics dels estats del Golf financen a l'Iraq. No obstant això, normalment tenen el suport dels empresaris locals i que tenen motius racionals i econòmics.

Aquest pragmatisme de l'interès econòmic ha provocat que els grups jihadistes d'Àfrica subsahariana s'hagin alineat també amb els càrtels de droga de Llatinoamèrica per a transportar cocaïna a Europa. Fent referència a aquestes relacions, Ahmad va afirmar: «No hi ha una relació ideològica però els han proporcionat les connexions, els recursos i el subministrament de drogues». A més, també afirmava que «Al-Quaeda al Magreb Islàmic s'ha arribat a convertir en una peça clau del tràfic de drogues i els narcotraficants depenen d'ells». Això explicaria el suport i la protecció que reben.