CCOO i UGT criden a participar en una aturada general que es pacti en empreses

Els líders de CCOO i UGT a Catalunya, Javier Pacheco i Camil Ros, han cridat avui a tota la societat catalana a participar demà en "una aturada general" que alteri l'activitat normal de manera "pactada "en els centres de treball com a resposta a la" violència "exercida per les forces de seguretat.

En declaracions a Catalunya Ràdio, els secretaris generals dels dos principals sindicats catalans han subratllat que no es tracta d'una convocatòria d'una vaga general perquè no hi ha darrere un conflicte laboral, sinó que és "una gran mobilització" davant la "desproporció" de l'actuació d'ahir de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil.

"Davant aquesta desproporció creiem necessari una 'aturada de país'. Això no va de vaga general tradicional. Fem una crida a empresaris i sindicats a arribar a pactes i a mobilitzar en els llocs de treball", ha assegurat Camil Ros.

Per la seva banda, Javier Pacheco també ha insistit que les escenes de violència que es van viure aquest diumenge a Catalunya "necessiten una resposta al carrer i als centres de treball per part de la ciutadania".

La mobilització a la qual convoquen a la ciutadania UGT i CCOO es circumscriu, de moment, a la jornada de demà, 3 d'octubre, a diferència de la vaga general del 3 d'octubre convocada per CGT i altres tres sindicats minoritaris, que l'allarguen fins al 13 de octubre.

Els dos sindicats majoritaris pretenen que a la mobilització d'aquest dimarts es sumin des dels treballadors assalariats, fins als autònoms, els empresaris, els comerciants, les entitats diferents o els taxistes, entre d'altres col·lectius.

Les direccions d'UGT i COOO estan reunides aquest matí per debatre sobre l'abast i la durada d'aquesta mobilització, tot i que en principi s'intentarà que aquestes mesures siguin pactades en cada centre de treball.