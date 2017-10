Els empresaris gironins reclamen 'abandonar la violència'

El Grup Impuls per Girona, les Cambres de Comerç de Girona, Palamós i Sant Feliu de Guíxols, les patronals FOEG i Pimec Girona i el Fòrum Carlemany han emès un comunicat conjunt en el qual condemnen les "deplorables accions repressives" que es van registrar a les comarques gironines i al conjunt del país aquest diumenge.

Els representants empresarials reclamen "abandonar la violència" contra la població i afirmen que les càrregues policials van "coartar per la força la llibertat dels ciutadans". En aquest sentit, adverteixen que "la voluntat d'un poble no es pot aturar". Les institucions empresarials també reclamen respectar les "institucions de Catalunya".

D'altra banda, des del Grup Impuls per Girona recolzen la vaga general a Catalunya el 3 d'octubre prevista per aquest dimarts per "rebutjar la violència indiscriminada" que ha patit el conjunt el país. "No es tracta d'una reivindicació laboral sinó d'una protesta legítima per defensar el respecte i la dignitat de Catalunya", remarquen. Per això, emplacen a les empreses, autònoms i treballadors a "combinar el suport a aquest mobilització amb la prestació dels serveis bàsics als ciutadans".