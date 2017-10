ERC exigeix ??el cessament de la "violència d'Estat" i demana secundar vaga general

La secretària general d'ERC, Marta Rovira, ha exigit avui el cessament "de la violència d'Estat" i "la retirada de les forces policials estatals dels carrers del nostre país", a més de fer una crida als catalans perquè demà secundin la vaga general del 3 d'octubre a Catalunya ja convocada.

En la roda de premsa posterior a una reunió de l'executiva nacional d'ERC ampliada amb tots els principals càrrecs electes, Rovira ha expressat el compromís de "traslladar al Parlament els milions de vots" emesos ahir en els resultats del referèndum d'independència, amb la finalitat de "donar els passos endavant que preveuen les lleis "aprovades per la pròpia càmera i suspeses pel Tribunal Constitucional.

Sobre les càrregues de la Policia Nacional i la Guàrdia Civil efectuades ahir, Rovira ha considerat que hi va haver "violència d'Estat", ha exigit que cessi de forma immediata així com la "dimissió" dels responsables polítics que les van ordenar.

També ha reclamat que la Guàrdia Civil i la Policia Nacional "abandonin" els carrers de Catalunya el més aviat possible, per entendre que estan en elles per "reprimir" i no per procurar la seguretat.

La secretària general d'ERC ha fet una crida als catalans perquè demà secundin la convocatòria de "vaga general i de país", el que inclou, ha dit, el tancament d'empreses per part dels empresaris, "en defensa dels drets democràtics "i per" donar suport al resultat "del referèndum.

A la UE i a altres organismes internacionals, Rovira els ha demanat que "intervinguin" per a "condemnar" i "protegir els drets humans" dels catalans.

"Ull! -ha puntualitzat- no estem demanant la seva mediació, perquè davant la vulneració dels drets humans fonamentals recollits en els pactes fundacionals de la UE no hi ha cap mediació, sinó la condemna i intervenció per protegir els catalans com a ciutadans europeus que som ".

Ha instat la UE a abandonar el seu "passivitat" en "una qüestió com és el respecte dels drets humans" i li ha demanat que, d'entrada, "enviï una missió per investigar els fets, com sembla que va a fer Nacions Unides ".

En qualsevol cas, ha explicat Rovira, l'executiva d'ERC ja ha condemnat "rotundament la violència exercida pels cossos i forces de seguretat de l'Estat contra ciutadans que pacíficament desitjaven votar", i ha responsabilitzat de la mateixa "al Govern de Mariano Rajoy amb el suport explícit de PSOE i PP ".

Pel que fa a la ronda de contactes amb els partits ja anunciada per Rajoy, la secretària general d'ERC ha deixat clar que "no hi pot haver diàleg quan hi ha violència, de manera que per dialogar el primer és cessar els responsables de la repressió i vulneració dels drets dels catalans ".

"Per negociar -ha insistit- cal que Rajoy cessament als responsables de la repressió, i que les forces policials de l'Estat s'hagin anat" dels carrers de Catalunya.

Sobre la possibilitat que des de l'Estat es decideixi aplicar l'article 155 de la Constitució per suspendre l'autonomia catalana, Rovira ha considerat que "ja s'està aplicant per la porta del darrere des de fa deu dies, pel que la seva aprovació formal no implicaria canvis substancials ".