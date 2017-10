L'empresa gironina Tick es desplaça a l'Índia per assessorar Abertis

La consultoria gironina Cultural Connections by TICK, de l'empresa de serveis lingüístics TICK, ha dut a terme unes jornades de formació a l'Índia (concretament a Hyderabad) per a l'empresa Abertis, amb l'objectiu d'assessorar la companyia en les comunicacions interculturals. La formació que ofereix el nou servei va adreçada als executius de la companyia desplaçats a aquest país, per tal que puguin dominar la cultura d'aquest territori, i també als treballadors indis, perquè es familiaritzin amb la cultura europea.

Abertis va adquirir el mes de març passat la gestió de dues autopistes a l'Índia, una a l'extrem sud del país, amb 94 quilòmetres de longitud, i l'altra, de 58 quilòmetres, que es troba localitzada al centre-sud del país.

Cultural Connections ha ajudat a la formació dels executius d'Abertis per millorar la seva adaptació i ha dut a terme ponències sobre tot el que cal saber de la cultura índia i com interactuar amb els executius nadius. L'anomenat reverse training ha estat un altre pas per a la introducció d'Abertis.

Es tracta d'una formació a 25 executius indis sobre la comunicació intercultural entre els dos països. En les sessions s'han tractat temes de comunicació, negociació, llenguatge verbal i no verbal, i gestió de reunions.



Un any en funcionament

La nova consultoria es va posar en funcionament fa un any, impulsada per la fundadora i directora de Tick, Sílvia Sabrià, i la directora del nou servei, Isabel Martínez-Cosentino. L'objectiu és acompanyar els empresaris en el seu procés d'expansió internacional i resoldre totes les necessitats comunicatives. Cultural Connections disposa de 19 programes de consultoria que s'adapten a les necessitats de qualsevol empresa que tingui relacions amb altres països.

TICK dona feina anualment a més de 800 professionals i ha crescut de manera continuada des que es va crear. TICK va néixer l'any 2011, actualment ja té una plantilla fixa de 22 persones i és un grup de tres empreses amb presència internacional.

En aquests moments, està immersa en un pla estratègic d'expansió mundial, amb una delegació a Andorra i, properament, una a Alemanya. Ofereix serveis de traducció, interpretació, transcripció, localització i assessorament lingüístic, als quals s'afegeix ara la nova consultoria intercultural.