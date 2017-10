El sindicat majoritari dels metges a Catalunya s´adhereix a l´aturada de demà

El sindicat Metges de Catalunya (MC), majoritari entre els facultatius a Catalunya, ha decidit avui adherir-se a la convocatòria de "atur da de país" de demà a repulsa de la violència policial.

En un comunicat, el sindicat mèdic expressa la seva condemna "a les actuacions de repressió efectuades aquest diumenge pels cossos i forces de seguretat de l'Estat, durant la celebració del referèndum de Catalunya".

Segons el sindicat de metges, les intervencions policials d'ahir van tenir "la voluntat d'aixafar els drets fonamentals i les llibertats democràtiques d'un poble".

El sindicat ha traslladat la seva solidaritat amb les persones ferides, entre les quals hi ha diversos metges que han requerit assistència sanitària, i ha transmès el seu reconeixement als equips sanitaris que han hagut d'atendre més de 800 persones ferides durant el referèndum de Catalunya de diversa consideració.

MC s'ha adherit a la crida que ha fet la Taula per la Democràcia d'una vaga general a Catalunya el 3 d'octubre perquè el conjunt de la societat catalana es mobilitzi amb "contundència pacífica a la defensa d'un marc democràtic que tingui per principi el diàleg i no la força, la política i no l'autoritarisme, el respecte i no la intolerància ".