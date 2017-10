Vaga general 3 d'octubre | Aquest són els serveis mínims dictats per la Generalitat per la vaga

El Departament de Treball, Afers Socials i Famílies va dictar l´ordre de serveis mínims corresponent a les diferents convocatòries de vaga general fetes pels sindicats CGT, INTERSINDICAL CSC, COS i INTERSINDICAL ALTERNATIVA DE CATALUNYA des del dia 2 fins al dia 13 d´octubre.

El Departament ha procedit a fixar els serveis mínims que s´han de prestar els dies de vaga general en l´àmbit de les competències que són titularitat de la Generalitat de Catalunya per tal de garantir els serveis essencials per a les persones i l´exercici legítim del dret de vaga.



Vaga general 3 d'octubre: Serveis mínims transports

Transport de viatgers urbà i interurbà:

a) Transport de Rodalies i Regionals de Catalunya operat per Renfe Operadora: 33% durant tot el dia.

b) Ferrocarril Metropolità de Barcelona, SA: 25% en hores punta, entenent per hores punta des de les 6:30h a les 9:30h i des de les 17:00 a les 20:00h.

c) Transports de Barcelona, SA: 25% en hores punta, entenent per hores punta des de les 6:30h a les 9:30h i des de les 17:00 a les 20:00h.

d) Ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya: 25% en hores punta, entenent per hores

punta des de les 6:30h a les 9:30h i des de les 17:00 a les 20:00h.

Resta de transports de viatgers urbans i interurbans i servei d´autobús que uneix Barcelona amb el seu aeroport: 50% del servei habitual. En tot cas, s´haurà de garantir com a mínim un desplaçament complert d´anada i tornada.

b) Servei de transport de persones amb disminució: servei habitual.

c) Transport escolar per accedir a centres d´infantil i primària que no tenen transport Generalitat de Catalunya Departament de Treball, Afers Socials i Famílies públic alternatiu: manteniment del servei.

Els operadors de transport podran establir la distribució del nombre d´unitats per línia, sempre que en còmput global no superi el màxim fixat anteriorment.

Així mateix, s´estableixen com a serveis mínims tots aquells altres necessaris per al normal funcionament dels serveis fixats anteriorment.