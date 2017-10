Quines conseqüències tindria un canvi de seu de Caixabank i Sabadell?

En una nota interna als seus empleats de fa uns dies, CaixaBank explicava que el seu objectiu com a entitat era "protegir els interessos dels seus clients, accionistes i empleats, garantint la integritat dels seus dipòsits". el març d'aquest any, el president del Sabadell no veia la necessitat de traslladar la seu del Sabadell, però avisava que si Catalunya quedés fora de l'euro prendria mesures per competir en igualtat de condicions amb els altres bancs. Això és el que buscarien tant CaixaBank com el Sabadell amb un canvi de seu. I què implica un canvi de seu social?



1. La seu social no sempre coincideix amb les oficines centrals

El centre operatiu de les dues entitats continuria a Catalunya, ja que les seves oficines no es mourien. És el mateix que passa amb el BBVA, Santander o Bankia, que tenen les oficines centrals a Madrid però la seva social és a Bilbao, Santander i València. Això sí, l'impost de societats es paga el el territori on consta la seu social.



2. Protegir l'accés a la liquiditat del BCE

El moviment de seu davant una eventual declaració d'indepenència per part del Parlament o de la Generalitat busca garantir l'accés de les entitats financeres a la liquiditat del BCE. Ja al 2015, el governador del Banc d'Espanya va advertir que en cas de secessió, "el nou país deixa de formar part de la unió monetària i els bancs domiciliats al mateix deixen de tenir accés al Banc Central Europeu (BCE)».



3. Cap canvi en l'operativa amb els clients

El dia a dia entre les entitats i els seus clients no patirà cap canvi.