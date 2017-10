La borsa s'enfonsa el 2,85% per la por de la independència de Catalunya

La Borsa espanyola s'ha enfonsat avui un 2,85%, en el seu pitjor sessió des del "brexit", en què ha perdut els 10.000 punts per la por dels inversors a que el Parlament català declari dilluns que ve unilateralment la independència.

L'IBEX 35 ha caigut fins als 9.964,90 punts, el seu pitjor registre des del març, i perd per tant 416,60 punts (un 4,01%) des que diumenge es produís el referèndum il·legal, a més de reduir els seus guanys anuals al 6,55%.

El principal selectiu espanyol ha "col·lapsat", segons els analistes consultats per Efe, com a reacció a la situació a Catalunya, que està "en ple apogeu" ja que les autoritats semblen preparar-se per declarar la independència mentre les postures del Govern de Rajoy i el Govern de Puigdemont segueixen enfrontades.

Aquest context, en què els experts apunten fins i tot que la continuïtat de tots dos executius està "en l'aire", ha suposat un "cop" a l'estabilitat econòmica, amb "forta volatilitat", el que situa Espanya en un "carreró sense sortida ", segons el parer de Saxo Bank, que podria portar a l'IBEX 35 a descendir fins als 9.500 punts.

I és que els mercats són "reticents" al risc i continuen observant amb incertesa el conflicte a Catalunya, on la Mesa del Parlament i la Junta de Portaveus s'han reunit avui per tractar l'ordre del dia del proper ple de dilluns, en què la càmera podria aprovar la independència després dels resultats de l'1-O.

Mentrestant el Govern espanyol ultima les mesures que vol consensuar amb les principals forces polítiques per fer front a la crisi oberta després del referèndum de diumenge, suspès inicialment pel Tribunal Constitucional i en el qual la policia va tancar 400 col·legis electorals i va ocasionar, segons la Generalitat, 893 ferits durant les càrregues.

En aquest clima de crispació política, el sector financer ha registrat les majors pèrdues en borsa, a causa de que la situació podria derivar en una major morositat bancària, apunten els experts, especialment per a les entitats catalanes.

I és que, en un hipotètic escenari d'independència de l'autonomia, amb la conseqüent sortida de la Unió Europea (UE), indiquen des Selfbank, "no seria estrany" una possible retirada de dipòsits en aquests bancs en deixar d'estar sota el empara del BCE, que ocasionaria un major cost de finançament per als mateixos.

Banc Sabadell i CaixaBank han liderat les pèrdues de l'IBEX 35, amb caigudes del 5,69% i el 4,96%, respectivament, de manera que la capitalització borsària conjunta de les dues entitats ha caigut gairebé 3.000 milions d'euros des de diumenge.

En concret, Sabadell ha vist reduir-se el seu valor en borsa 983 milions en aquest període, amb una cotització de 1,59 euros per acció (un 9,91% menys en aquests tres dies), i CaixaBank ha perdut 1.956 milions, en passar de 4,24 euros per títol a 3,91 (una baixada del 7,71%).

I això malgrat que els dos bancs es van pronunciar ahir sobre les tensions polítiques de Catalunya per tal de tranquil·litzar als seus clients, assegurant-los que protegiran els seus "interessos".

La prima de risc espanyola s'ha elevat avui a 133 punts bàsics, màxims d'abril, davant dels 114 amb què va tancar la setmana passada, amb l'interès del bo nacional a l'1,784%, el seu major nivell des del març.

Els grans valors del selectiu han retrocedit, Santander ha cedit el 3,83%; BBVA el 3,61%; Iberdrola el 3,37%; Telefónica el 2,70%; Repsol el 2,48% i Inditex el 2,09%.

Només tres companyies han acabat a l'alça: Abertis, que ha guanyat el 0,91%; Siemens Gamesa, el 0,86%, i Arcelor Mittal, el 0,18%.

Avui s'han negociat més de 3.600 milions en la sessió.