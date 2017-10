Catalunya, segona autonomia on més van gastar els turistes a l'agost

Les comunitats autònomes de destí principal amb més pes en la despesa dels turistes a l'agost van seguir sent Balears (amb el 24,5% del total), Catalunya (23,3%) i Andalusia (13,7%), segons l'Institut Nacional d'Estadística (INE). Per darrere d´aquestes tres comunitats hi ha la de les Illes Canàries, amb un 13,4% del total de la despesa dels turistes estrangers a Espanya; la Comunitat Valenciana, amb un 11,2%, i Madrid, amb el 6,6%.

No obstant això, l'estadística de Moviments Turístics a Fronteres (Frontur) d'agost indica que on més va augmentar la despesa dels turistes estrangers respecte a l'any anterior durant el passat agost va ser a Madrid (amb un 16,4%), Canàries (12,1) i la Comunitat Valenciana (11,4).

La despesa total realitzada pels turistes internacionals que van visitar Espanya, segons l'INE, va arribar a l'agost als 11.342 milions d'euros, un 10,3 per cent més que el mateix mes de l'any anterior. Per la seva banda, la despesa mitjana per turista es va situar en 1.088 euros, amb un augment anual del 6,1 per cent.

Des de principi d'any, la despesa total dels turistes internacionals ha augmentat un 14,2 per cent respecte el mateix període l'any anterior i se situa en 60.461 milions d'euros. Pel que fa a la despesa mitjana per turista, Madrid va ser a l'agost l´autonomia on més despesa es va realitzar, 1.409 euros.