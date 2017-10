La Cambra de Comerç de Girona es planteja sortir de la FPdGi després del discurs del Rei

La Cambra de Comerç de Girona es planteja la seva continuïtat com a patrona de la Fundació Princesa de Girona (FPdGi), segons ha confirmat avui el seu president, Domènech Espadalé, que convocarà un ple per debatre l'assumpte.

Espadalé ha exercit avui d'amfitrió en la presentació d'un congrés del sector hidrotermosanitari que tindrà lloc a Lloret de Mar (Selva), i ha reconegut que està pendent de "reunions" per prendre "decisions" sobre la FPdGi.

El president de la Cambra de Comerç de Girona ha admès en tot cas que discrepa sobre les paraules utilitzades en el discurs d'ahir del Rei sobre el conflicte a Catalunya.

"No ens va semblar correcte ni era el que esperàvem", ha indicat Domènec Espadalé, qui esperava que el rei Felip exercís "de mediador" i busqués "solucions i no problemes"

De moment, Espadalé ha intercanviat missatges amb integrants de la Cambra de Comerç i de la FPdGi, però està pendent de reunions formals de les dues institucions per emetre un posicionament oficial.

En tot cas, el president ha aprofitat la presentació del Congrés de Lloret de Mar per demostrar que "tot continua igual, perquè una cosa és l'economia i una altra, la política".

En la mateixa posició s'ha pronunciat l'alcalde d'aquest municipi de la Selva on tindrà lloc l'esdeveniment hidrotermosanitari, Jaume Dulsat (PDeCAT), per a qui la presència d'un miler de delegats de la firma italiana Trivento en la seva localitat és prova de que "la vida segueix amb normalitat".

"Els gestors públics treballem dia a dia perquè les coses segueixin i funcionin", ha conclòs Dulsat.