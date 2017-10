Setembre dolent a Girona, que tanca amb 2.000 aturats més

Ahir, jornada d´aturada general a Catalunya, el Govern central donava a conèixer les dades d´evolució de l´atur corresponents al mes de setembre, que no són, com acostuma a passar en aquesta època de l´any, que coincideix amb el final de la temporada turística, massa positives. Així, el nombre de persones a l´atur registrades a les oficines del Servei Públic d´Ocupació Estatal (SEPE) va augmentar en 2.988 persones al setembre a Catalunya, cosa que situa la xifra de desocupats inscrits en aquesta comunitat en 400.373. A Girona, la llista de persones registrades al Servei d´Ocupació de Catalunya (SOC), l´organisme competent, que depèn del Departament de Treball, Afers Socials i Famílies de la Generalitat, ha crescut de 1.988 aturats.

En aquest context, i segons les dades publicades ahir pel Ministeri d'Ocupació i Seguretat Social, l´atur registrat va créixer un 0,75 % al setembre respecte al mes anterior, coincidint amb la finalitat de la temporada estival. En l´últim any, el nombre de persones desocupades a Catalunya s´ha reduït en 50.708, fet que suposa un 11,24% menys que l´any anterior. A Espanya, la desocupació ha pujat de 27.858 persones, un 0,82 % més, cosa que situa la xifra total de desocupats inscrits en 3.410.182, de manera que es manté així en el nivell més baix dels últims 8 anys. En termes desestacionalizados, l´atur torna a disminuir i ho fa en 16.451 persones. En els 12 últims mesos, segons el ministeri, l´atur s'ha reduït en 310.115 persones, mantenint un mes més un ritme intens de reducció interanual de la desocupació del 8,34%. Durant els 9 primers mesos de 2017 la desocupació ha disminuït en 292.792 persones. A Catalunya, l´única província on s´ha tornat a reduir l´atur al setembre ha estat Barcelona (-2.487 persones) . Tarragona, per contra, encapçala la pujada de la desocupació, amb 2.687 persones més, seguida de Girona, amb els 1.988 aturats més, i Lleida, amb 800 més. La majoria de noves persones incrites a les llistes del SOC corresponen als sectors de l´agricultura (+1.336) i els serveis (+772). En la construcció (-897 persones) i la indústria (-490), ha baixat.