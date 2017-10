Caixabank i Banc Sabadell amenacen amb traslladar les seves seus fora de Catalunya

CaixaBank no tanca la porta a traslladar la seu social fora de Catalunya, si bé ha pres encara cap decisió al respecte. Fonts de l'entitat consultades per l'ACN "ni confirmen ni desmenteixen" aquesta possibilitat. Segons publica aquest dijous el diari 'El Mundo', l'entitat estaria estudiant traslladar la seva seu central a les Illes Balears, un escenari que es posaria sobre la taula en la comissió executiva de l'entitat bancària que es reuneix aquest dijous. Si el banc presidit per Jordi Gual prengués la decisió, necessitaria l'aprovació de la junta d'accionistes, que s'hauria de convocar de forma extraordinària. Normalment, aquestes juntes es convoquen amb un mes d'antelació, però algunes fonts apunten la possibilitat de convocar-la amb menys temps en cas que si fos necessari.

La direcció de CaixaBank va enviar aquest dimarts, coincidint amb l'aturada general, una carta interna als seus treballadors per recordar-los que "és important" que comuniquin "proactivament als clients" el compromís de l'entitat amb els seus interessos. "L'únic objectiu que persegueix l'entitat és el de protegir en tot moment els interessos dels seus clients, accionistes i treballadors, garantint la integritat dels dipòsits", diu el text.

Les arrels de 'La Caixa' es troben en part a l'arxipèlag balear, ja que te el seu origen en l'antiga Caixa de Pensions per a la Vellesa i d'Estalvis de Catalunya i Balears, fundada el 1904.

La cúpula del Banc Sabadell es reuneix aquesta tarda

El Banc Sabadell, davant la possibilitat que Catalunya declari unilateralment la seva independència, reunirà aquesta tarda al seu consell d'administració en una cita extraordinària per decidir si trasllada la seva seu social a Madrid o a Alacant. Segons fonts de l'entitat, s'estudia també l'opció d'Astúries, però amb menys possibilitats.

El canvi de domicili social garantirà que el Banc Sabadell segueixi estant sota el paraigua de supervisió del BCE, a més que el pagament d'impostos de la societat es durà a terme a la ciutat que alberga la nova seu del banc.Tot i així els serveis centrals del Banc Sabadell, que concentren un gran nombre d'empleats, seguiran estant previsiblement a Catalunya.

El canvi del domicili social permetrà a l'entitat seguir operant amb normalitat dins de l'Eurosistema garantint els interessos dels seus accionistes, clients i empleats dins de qualsevol escenari.

El temor que Catalunya declari unilateralment el proper dilluns la seva independència, la qual cosa augmentaria les possibilitats que el territori es convertís en una república fora de la Unió Europea, hauria inquietat als clients de bancs amb seu a Catalunya. Des del Banc Sabadell reconeixen que tot i aquesta lògica inquietud, l'operativa a la xarxa segueix sent normal i no hi ha cap moviment significatiu de dipòsits quan se li explica als clients que el grup és una entitat internacional.

El Banc Sabadell ha patit especialment en borsa aquests dies, i des del referèndum de diumenge passat ha perdut més del 10% del seu valor, encara que l'any acumula encara una revaloració superior al 22%, sent una de les entitats amb millor evolució .