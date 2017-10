La CE ordena a Luxemburg cobrar 250 milions a Amazon en impostos

La Comissió Europea va ordenar a Luxemburg que recuperi 250 milions d'euros que Amazon hauria d'haver pagat en impostos, després de declarar que el Gran Ducat va concedir avantatges fiscals il·legals al gegant del comerç electrònic.

L'Executiu comunitari conclou que «Luxemburg va concedir avantatges fiscals indegudes a Amazon per uns 250 milions d'euros», el que és «il·legal» perquè «va permetre a Amazon pagar substancialment menys impostos que altres empreses», va explicar la CE en un comunicat. Per això, la Comissió va ordenar a Luxemburg que recuperi aquesta «ajuda il·legal».

Els avantatges concedits a l'empresa nord-americana van permetre que «gairebé tres quarts dels beneficis d'Amazon no fossin gravats», és a dir, «es va permetre a Amazon pagar quatre vegades menys impostos que a altres empreses locals subjectes a les mateixes normes fiscals», va dir la comissària europea de Competència, Margrethe Vestager.

La investigació iniciada el 2014 per la Comissió va concloure que Luxemburg va atorgar un pacte fiscal a Amazon el 2003, que va ser perllongat en 2011, pel qual es va rebaixar «sense justificació vàlida» la quantitat que havia de pagar.

Aquest pacte va permetre a Amazon traslladar la «gran majoria» dels seus beneficis des d'una companyia del grup (Amazon EU), que operava efectivament a Luxemburg i estava subjecta a impostos al país, a una altra companyia del grup (Amazon Europe Holding Technologies) que «no tenia empleats, ni oficines, ni activitat empresarial» allà, va explicar Vestager.

El pacte fiscal en qüestió va permetre que la primera pagués un cànon a la segona a nivells que, segons va revelar la investigació, «estaven inflats i no reflectien la realitat econòmica», va afirmar.

La comissària de Competència va indicar que Luxemburg ha de recuperar els 250 milions d'euros més interessos «el més aviat possible» perquè la companyia no segueixi beneficiant d'avantatges il·legals.

El Ministeri de Finances de Luxemburg va defensar ahir que Amazon no va rebre ajudes d'Estat il·legals i va anunciar que analitzarà la decisió de la Comissió Europea (CE) i es reserva el dret de prendre accions. «Luxemburg ha pres nota de la decisió de la Comissió Europea en el cas Amazon. Luxemburg farà servir les diligències apropiades per analitzar la decisió i es reserva tots els seus drets», va assenyalar el Ministeri en un comunicat.

Les autoritats luxemburgueses van assenyalar que la decisió es refereix a alguna cosa que va passar el 2006 i van subratllar que des de llavors el marc legal tant nacional com internacional «ha evolucionat substancialment». Luxemburg ha estat en el punt de mira per les seves pràctiques fiscals especialment després de les revelacions conegudes com LuxLeaks, que el 2014 van posar al descobert que el Gran Ducat va pactar avantatges fiscals secretes amb gairebé 340 multinacionals entre 2002 i 2010.

Amazon va defensar ahir que ha pagat impostos d'acord amb les lleis luxemburgueses i internacionals i va anunciar que considera recórrer davant els tribunals la decisió de la Comissió Europea. «Creiem que Amazon no ha rebut cap tracte especial de Luxemburg i que paguem impostos en plena conformitat amb la legislació tributària luxemburguesa i internacional.