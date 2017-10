La CUP crida a boicotejar el BBVA, la Caixa i el Sabadell

La diputada de la CUP Eulàlia Reguant s'ha mostrat avui partidària que la Generalitat i els catalans "deixin de treballar" amb Caixabank i Banc Sabadell, així com amb el BBVA -que va absorbir CaixaCatalunya- i que apostin per un banc públic o per cooperatives de crèdit.

En una entrevista al diari digital "Nació Digital", Reguant considera que per construir la "nova república catalana" cal "deixar de treballar amb La Caixa (Caixabank), Banc de Sabadell i el BBVA", i que això "ja ho hem demanat ".

Segons la diputada de la CUP, "les entitats financeres sempre s'han posat al costat del manteniment del 'status quo' perquè són 'status quo', però alguns d'aquests caldrà veure si això es comença a fer efectiu, al costat de qui es posen ".

Reguant, que va fer aquesta entrevista hores abans de conèixer-se que Banc Sabadell analitzarà avui traslladar la seva seu social fora de Catalunya, ha escrit avui a Twitter: "allò de 'els nostres bancs' o de 'els bancs catalans'. Sempre preservant interessos d'uns pocs.

En l'entrevista es pronuncia sobre el control de les finances de la Generalitat per part de l'Estat, i afirma que això "implica començar a treballar esglaonadament amb altres" bancs i reflexionar sobre "com construeixes l'Institut Català de Finances (ICF) perquè tingui un paper actiu en això a partir de la setmana que ve ".

Es tractaria, afegeix, de convertir l'ICF "al banc públic que no ha estat fins ara, una qüestió vinculada a la fitxa bancària i el Banc Central Europeu, però també amb l'impuls que li puguis donar".