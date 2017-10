El govern espanyol estudia un decret per a la sortida express d´empreses de Catalunya

El govern espanyol estudia l´aprovació d´un decret llei per facilitar la sortida express d´empreses i entitats bancàries de Catalunya, segons informa Reuters i confirmen fonts coneixedores de la iniciativa. Es tracta d´una modificació reglamentària que permetria fer el canvi de la seu social de les empreses sense necessitat de sotmetre aquesta qüestió a la Junta d´Accionistes. Segons aquestes fonts, es tracta d´un decret que desenvolupa una esmena de la Llei de Societats Cotitzades del 2015. Es podria aprovar al Consell de Ministres d´aquest divendres per facilitar la sortida de Caixabank, que contràriament al Banc de Sabadell no pot modificar la seva raó social únicament aprovant-ho al Consell d´Administració, i ho ha de sotmetre a la Junta d´Accionistes. El Ministeri d´Economia, responsable de l´àrea, no confirma ni desmenteix la informació.

La notícia arriba després que el Banc de Sabadell hagi acordat traslladar la seu social de Sant Cugat del Vallès a Alacant. El canvi de seu social implicarà que el banc deixarà de tributar a Catalunya i que els consells d'administració i les juntes d'accionistes ja no se celebraran aquí. Però en cap cas es tocaran ni les oficines ni el personal que l'entitat té en aquest territori, segons han garantit fonts de l'entitat. Aquest dijous s´ha publicat també que Caixabank estudia canviar la seva seu social a les Illes Balears.