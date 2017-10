Els inversors beneeixen amb fortes pujades la decisió del Banc Sabadell

Després de diverses jornades de caigudes, el Banc Sabadell (+6,16%) i CaixaBank (+4,93%) rebotat aquest dijous a la borsa, un cop s'han anunciat els plans de les dues grans entitats financeres catalanes de traslladar la seva seu social fora de Catalunya, com a conseqüència de la inestabilitat generada després del referèndum d'autodeterminació de l'1-O. Els dos bancs han empès a l'alça l'IBEX 35, que ha pujat un 2,51%, després de patir dimecres la seva pitjor caiguda de 2017. Tots els valors del selectiu espanyol han tancat en verd, exceptuant les lleugeres caigudes d'IAG (0,69%) i Meliá Hotels (-0,54%). D'altra banda, la prima de risc espanyola ha caigut un 6,94% aquest dijous i s'ha situat en els 123 punts bàsics.

Banc Sabadell està present en un total de 18 països a través d'oficines de representació, filials i participades, i disposa de més del 30% del seu negoci fora d'Espanya. En concret, el 24% es troba en Regne Unit a través de la seva filial britànica TSB i compta també amb un 8% del seu negoci a Amèrica després de la seva entrada a Mèxic.

A Espanya, l'entitat disposa d'una quota en el mercat de crèdit d'entorn del 7,2%, que arriba al 16% a Catalunya, mentre que a la Comunitat Valenciana és del 15%, segons dades de juny de 2016 recollits de la memòria anual de l'entitat.

Sabadell també compta amb una quota del 14,6% a Múrcia i del 11,9% a Astúries i Lleó, mentre que a Madrid la porció del mercat que correspon a l'entitat es redueix fins al 3,5%.

Per nombre d'oficines, les comunitats on el banc té més presència són Catalunya, amb un total de 638 sucursals, per davant de la Comunitat Valenciana (381) i Madrid (201). En canvi, Sabadell només té sis oficines a Cantàbria i set en Extremadura, regions on també disposa dels seus menors quotes de mercat.