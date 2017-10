Oliu: "Vivim avui una situació política inquietant"

En un acte de dimarts passat a Oviedo, el president del Sabadell, Josep Oliu, va defensar el caràcter espanyol del banc davant de la "inquietant" situació que es viu a Catalunya. "Vivim avui una situació política inquietant al nostre país, que podria fer perdre el focus del que realment és important en el context econòmic global", va assenyalar Oliu, que va afegir que "la seguretat jurídica i la serietat institucional d'un país són fonamentals per que les persones puguin actuar en llibertat i perquè les empreses puguin progressar sabent les regles del joc estables, que faciliten la presa de riscos, dins del respecte de les lleis que regulen la convivència de tots els espanyols".

Oliu va fer esment als orígens del banc que presideix, que va néixer a Sabadell el 1881 al servei dels emprenedors del sector tèxtil, però va afegir que "Banc Sabadell s'ha desenvolupat com una marca bancària nacional mitjançant el seu creixement orgànic unit a la consolidació d'altres bancs nacionals com el Ferrer, la marca Sabadell transcendeix a la realitat que el va veure néixer ". En aquesta línia, el banquer català ha assenyalat que el Sabadell té el 70% del seu negoci a Espanya i Catalunya representa el 15%.

"Tenim 11 milions de clients i estem orgullosos de tots ells", ha apuntat Oliu abans de destacar que el banc actua a Espanya amb tres centres corporatius a Catalunya, Madrid i Alacant, que l'objectiu és "ser el millor banc espanyol per proximitat al client i per tecnologia puntera "i que per tant" les decisions operatives s'han pres i es prendran sempre seguint criteris econòmics, comercials o regulatoris per potenciar el seu creixement en el conjunt del nostre mercat principal que és l'espanyol ". I va anar més enllà: "puc assegurar que el banc, si cal, prendria les mesures suficients i compta amb els instruments adequats per protegir els interessos dels nostres clients".

Les fonts consultades han assegurat que la posició de liquiditat del banc no s'ha vist afectada per la incertesa política i econòmica a Catalunya, tot i que sí reconeixen que la volatilitat experimentada durant les últimes sessions borsàries ha despertat certa preocupació a l'entitat.