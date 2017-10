Banc Mediolanum trasllada la seva seu de Barcelona a València

La junta d'accionistes de Banco Mediolanum ha acordat aquest divendres traslladar el seu domicili social de Barcelona a València per garantir els interessos dels seus clients, mantenir la normalitat i assegurar "un marc estable" per al desenvolupament de la seva activitat sota la supervisió del BCE.

Segons ha informat l'entitat, el canvi de seu social no suposarà el trasllat dels centres operatius del banc ni dels seus empleats, que seguiran a la capital catalana.

Assegura que aquesta decisió operativa s'ha pres seguint uns criteris "estrictament econòmics i comercials".

Banc Mediolanum se suma a altres bancs, com Banc Sabadell, que ha anunciat el trasllat de la seva seu a Alacant, o CaixaBank, el consell d'administració es reuneix aquest divendres de forma extraordinària per estudiar el possible trasllat de la seva seu social.

"El canvi de domicili social no suposarà cap canvi en el servei i l'atenció que prestem als nostres clients, inclosos els residents a Catalunya", ha afirmat Vittorio Colussi, consell delegat de Banc Mediolanum, en un comunicat.

L'entitat assegura que tant avui com en el futur prendrà totes les decisions que siguin necessàries per mantenir un elevat nivell d'atenció.

Banc Mediolanum forma part del grup italià Grup Bancari Mediolanum, especialitzat en assessorament financer amb presència, a més d'Espanya, a Itàlia i Alemanya.

A Catalunya, l'entitat va augmentar un 6,6% el patrimoni gestionat en 2016, fins a superar els 1.329,8 milions d'euros, xifra que va consolidar a aquesta comunitat al capdavant en volum gestionat i en clients.