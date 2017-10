Els empresaris gironins insten al debat entre els partits polítics

Les sis entitats empresarials que conformen el Grup Impuls per Girona (GIG) reclamen que s'obri un debat polític dins les institucions que "legítimament els representen". En un comunicat, han deixat clar que tindran una actitud "activa" que no impliqui cap renúncia a les demandes del poble de Catalunya. En aquest sentit, destaquen que la societat "reclama" un procés de debat entre actors polítics per tal de resoldre la situació catalana. Els empresaris gironins també s'ofereixen per tal de "contribuir a la millora de la situació actual". El grup d'entitats recorda que la seva funció és generar ocupació, benestar i cohesió social i llança un missatge de confiança assegurant que "no defalliran" per tal de mantenir aquests valors.

El GIG és un grup de sis entitats empresarials format per la Cambra de Comerç de Girona, de Sant Feliu de Guíxols, de Palamós, FOEG, Pimec Girona i el Fòrum Carlemany. Representa un total de 50.000 empreses amb assalariats i autònoms d'arreu de les comarques gironines i que s'ha mostrat sempre favorable al dret a decidir.

El GIG va néixer el 2006 en el marc del debat sobre l'aprovació del nou estatut d'autonomia de Catalunya i el 2013 va donar suport a la resolució del Parlament en relació al dret a decidir. Una posició que va refermar amb l'impuls del Manifest del Far en el que s'hi van adherir les principals patronals catalanes i totes les cambres de comerç de les comarques gironines.