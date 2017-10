El llistat d'empreses que es traslladen fora de Catalunya

El trasllat de seu social d'empreses i entitats financeres, de Catalunya cap a altres punts de l'Estat, ha estat un degoteig constant al llarg dels darrers dies com a resposta a la situació política a Catalunya. Aquesta setmana, al voltant d'una desena d'entitats ja han fet efectiu el canvi o s'ho estan plantejant. CaixaBank i Gas Natural han anunciat aquest divendres el trasllat a València i Madrid, respectivament.

Banc Sabadell també va aprovar dijous moure el seu domicili social a Alacant. Altres empreses, com Eurona, Oryzon, Dogi, Banco Mediolanum, Arquia Blanca o Service Point Solutions també han decidit prendre aquesta mesura davant la possibilitat que hi hagi una declaració d'independència a Catalunya la setmana vinent. D'altra banda, grans empreses com Freixenet i Catalana Occident també estan valorant la possibilitat d'un trasllat de seu social.

El mateix dia que el Consell de Ministres ha aprovat un decret urgent per agilitzar el trasllat de seus socials d'empreses, CaixaBank, el banc més gran del territori català, ha acordat en un consell d'administració extraordinari moure-la a València. Aquest dijous a la tarda, Banc Sabadell també anunciava el trasllat de la seva seu social a Alacant. L'entitat financera catalana justificava el canvi per "protegir els interessos de clients, accionistes i empleats" tot i que assegurava que continuarà desenvolupant "amb absoluta normalitat" la seva activitat. L'anunci feia que les accions del Banc Sabadell tornessin a estar en números verds a la borsa, després d'encadenar caigudes de fins al 13% en cinc jornades.

CaixaBank també havia tingut pèrdues de prop d'un 9%. Una altra gran empresa que canvia de seu social és Gas Natural, que ha decidit aquest divendres que la trasllada de forma "temporal" a Madrid. La companyia ha pres aquesta decisió en un consell d'administració convocat d'urgència. Segons expliquen en un comunicat, la mesura s'adopta per "mantenir l'operativa normal de la companyia" per "protegir" els seus "interessos". També s'han sumat a aquest èxode altres empreses. L'empresa biotecnològica Oryzon Genomics notificava aquest dimecres a la Comissió Nacional de Valors (CNMV) el trasllat del seu domicili social de Cornellà de Llobregat a Madrid. La nova seu social de l'operadora Eurona, un dels primers operadors de satèl·lit d'Europa i Àfrica, també serà Madrid tal com anunciava dijous. Entre les companyies que també han decidit traslladar-se aquests darrers dies també hi ha Banco Mediolanum, entitat propietat del grup italià bancari Mediolanum, a València; la tèxtil Dogi, del Masnou a Madrid; Service Point Solutions, a Madrid o Arquia Banca, també a Madrid.



Companyies que no tanquen la porta al trasllat



Altres companyies encara no han pres la decisió de moure la seva seu social però estan valorant aquesta possibilitat. El president de Freixenet, ha admès en una entrevista a RNE que era una opció davant una possible declaració d'independència i ha lloat la decisió de Banc Sabadell. Codorniu, per la seva part, ha visat que analitzarà el risc d'una eventual independència "per responsabilitat empresarial". Mentrestant, el Grup Catalana Occident va afirmar en un comunicat intern que prendrà "en tot moment" les decisions que siguin "necessàries" per "garantir" que pot desenvolupar l'activitat "amb normalitat, en un marc estable i en un entorn de seguretat jurídica i econòmica". Segons 'Expansión', Abertis també estaria valorant traslladar la seu social fora de Catalunya.



Empreses que no s'ho plantegen o no es pronuncien

La més contundent en afirmar que no traslladarà la seva seu social ha estat l'empresa bonÀrea que ha assegurat a l'ACN que no es planteja marxar tot i una possible declaració d'independència. El Grup Miquel assegura que no s'ho ha plantejat però també afirma que analitza l'evolució política "dia a dia". D'altra banda, l'operador d'infraestructures de telecomunicacions Cellnex Telecom es mostra prudent i simplement afirma que analitzen la situació "des de fa setmanes".

Altres empreses com Miquel i Costas i Ciments Molins no han volgut fer cap comentari al respecte. La multinacional química i farmacèutica alemanya Bayer ha reclamat un "marc polític, econòmic i jurídic estable" que li permeti "assegurar el normal desenvolupament de la seva activitat" a Catalunya.

La companyia, que actualment té ubicada a Sant Joan Despí (Baix Llobregat) la seva seu social, no ha volgut pronunciar-se específicament sobre un possible trasllat arran la situació política oberta pel referèndum de l'1-O. "Bayer no efectuarà cap valoració basada en supòsits del que podria passar", ha assegurat en un comunicat. Tot i no allunyar-se tampoc en excés de la calculada ambigüitat, la seva filial Covestro, amb seu social ha Tarragona, ha recordat que els seu compromís està basat "en les condicions laborals i empresarials que fereix el territori on opera". "El grup manté la seva aposta i compromís amb aquest mercat i amb els seus dos centres de producció a Tarragona i Barcelona", han indicat en un comunicat, en el qual han evitat "entrar a valorar qüestions o debats polítics" Per la seva banda, la companyia química Ercros ha evitat també pronunciar-se sobre la qüestió d'una possible marxa de Catalunya.