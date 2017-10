El llistat d'empreses que es traslladen fora de Catalunya

Ha estat una de les pricipals conseqüències del conflicte català i continua. La fugida d'empreses és un fet a Catalunya després del passat referèndum de l'1-O i l'avís de declaració d'independència de Puigdemont, ja que moltes de les que tenen les seves seus socials a la comunitat han decidit deixar-la darrere de la prudència econòmica. La incertesa i la caiguda de l'IBEX 35 han estat raons clau per a la decisió de gegants com el Banc Sabadell o Caixabank, encara que no són els únics.

Quines són les empreses establertes a Catalunya?

Desenes d'empreses de tots els sectors decideixen canviar el seu domicili social a altres comunitats autònomes davant el temor que Catalunya es declari independent aquest mateix dimarts. Aigües de Barcelona, Oryzon, Eurona, Proclinic, Banc Mediolanum, Service Point Solutions, Arquia Banca, Banc Mediolanum, Ballenoil o Dogi són alguns dels gegants empresarials que ja han decidit deixar Catalunya.



El Banc Sabadell acorda traslladar la seva seu a Alacant

El consell d'administració de Banc Sabadell va aprovar aquest dijous en una reunió extraordinària el trasllat del domicili social de l'entitat a Alacant davant la incertesa política i econòmica que ha originat la celebració del referèndum il·legal a Catalunya diumenge passat.



CaixaBank trasllada la seva seu a València

CaixaBank ha anunciat que trasllada la seva seu social de Barcelona a València davant la possibilitat que el Parlament català faci una declaració unilateral d'independència. A més, la Fundació Bancària La Caixa ha acordat traslladar de Barcelona a Palma la seu social tant d'aquest organisme com de CriteriaCaixa, la societat de la qual és accionista únic i que gestiona el patrimoni de l'entitat.



Aigües de Barcelona trasllada la seva seu social a Madrid

El consell d'administració del grup Suez, al qual pertany la Societat General d'Aigües de Barcelona (SGAB), del qual depèn Agbar, ha decidit traslladar la seu social d'aquesta companyia de Barcelona a Madrid.



Freixenet prepara el seu trasllat i Catalana Occident el sospesa

El president de la Cambra de Comerç d'Espanya i de Freixenet, José Luis Bonet, ha afirmat que proposarà al consell d'administració de la companyia el canvi de seu social fora de Catalunya. "No depèn de mi, depèn del consell, però per descomptat jo ho proposaré ", ha afirmat Bonet.



Gas Natural es trasllada a Madrid

La multinacional Gas Natural Fenosa ha decidit també en un consell d'administració extraordinari traslladar la seva seu a Madrid.

La seu social d'aquesta multinacional es trobava fins ara a la Plaça del Gas, 1 de Barcelona. Els principals accionistes de Gas Natural són Criteria (24,43%), el fons nord-americà Global Infraestructure Partners (GIP), que té un 20%, i Repsol, que té un altre 20%.



Abertis porta la seva seu social a Madrid

La concessionària d'autopistes Abertis ha acordat traslladar temporalment la seva seu social de Barcelona a Madrid. En una comunicació a la CNMV, el grup català ha justificat aquesta decisió davant "la inseguretat jurídica generada per l'actual situació política a Catalunya", en referència a la possibilitat que al Parlament català faci aquets dimarts una declaració unilateral d'independència.



Altres empreses



SegurCaixa Adeslas, líder en assegurances de salut a Espanya, trasllada també la seva seu de Barcelona a Madrid. El consell d'administració de l'asseguradora, integrada en el grup Mutua Madrileña i participada per CaixaBank, va aprovar aquest cap de setmana el canvi de domicili social.

A més, el grup de missatgeria MRW ha decidit traslladar també la seva seu social, en aquest cas de Barcelona a València, fruit de la incertesa generada després de la celebració del referèndum independentista de l'1-O, han explicat a Europa Press fonts de la companyia.

També Cerveses San Miguel, una de les societats dedicades a l'activitat industrial propietat de Mahou, trasllada el seu domicili social de Catalunya a Màlaga, on compta amb un centre de producció des de 1966, segons ha informat la companyia en un comunicat. En concret, la cervesera espanyola ha precisat que aquesta decisió respon al "compromís de garantir la màxima seguretat jurídica per a la companyia i els seus professionals en el desenvolupament de la seva activitat".

El consell d'administració de Torraspapel ha acordat el trasllat del seu domicili social de Barcelona a Madrid per "la incertesa derivada per l'actual context polític català", ha informat aquest dilluns en un comunicat. Torraspapel, pertanyent al Grup Lecta, fabrica i distribueix papers especials, compta amb una plantilla de 1.900 empleats, i el 2016 va registrar una facturació de 766 milions d'euros.

La societat de valors GVC Gaesco, propietat de la família Vallbé, vinculada a Òmnium Cultural, també ha decidit traslladar la seva seu social a les seves oficines de Madrid, ubicades al carrer Marquès de Villamagna, 3. GVC Gaesco és un grup financer radicat a Barcelona que està presidit per Maria Àngels Vallbé.