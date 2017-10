La venda de pisos de luxe creix un 33% a la província de Barcelona

La venda de pisos de luxe que es va registrar en l'any 2016 a la demarcació de Barcelona va suposar un creixement del 33,22% en relació amb les operacions registrades en el 2015. Aquestes xifres fan referència a habitatges venuts entre 450.000 euros i 900.000 euros, segons dades facilitades per la immobiliària de pisos de luxe Lucas Fox. Aquest xifra està per sobre del 19,09% d'increment de les vendes de pisos de luxe que es va registrar en el conjunt de l'estat espanyol en el mateix període i sempre en relació amb l'exercici del 2015. En relació amb els pisos de luxe amb un valor superior a 900.000 euros, a Barcelona l'augment de vendes el 2016 va ser del 23,05%, lleugerament per sobre de l'increment del 22,84% que es va registrar en el conjunt de l'Estat.

La mitjana de preus a la ciutat de Barcelona en el segon trimestre del 2017 en aquesta categoria de pisos de luxe es va situar en 4.253 euros el metre quadrat, un 20,39% més que en el mateix període de l'any anterior i encara un 10,11% per sota de la xifra registrada en el pic històric que es va donar en el 2007.

El districte amb la mitjana de preu més alta en aquesta categoria de pisos de luxe es va registrar a Sarrià-Sant Gervasi, amb un preu mitjà de 5.136 euros el metre quadrat en el segon trimestre del 2017, amb un increment del 12,85% més que el 2016, encara un 10,76% per sota de la mitjana rècord que es va registrar en el 2007.

Després del districte Sarrià-Sant Gervasi es va situar el barri de les Corts, amb 5.093 euros el metre quadrat en el segon trimestre d'aquest any, el 12,09% més.