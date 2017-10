Les dones guanyen un 15% menys que els homes a la feina als països de l'OCDE

L'OCDE va denunciar que les dones als seus Estats membres guanyen de mitjana un 15% menys que els seus companys masculins, una taxa que gairebé no ha canviat en els últims set anys i que veu com un gran obstacle de cara a un creixement inclusiu. En un informe sobre igualtat de gènere, l'Organització per a la Cooperació i el Desenvolupament Econòmic (OCDE) apunta que la diferència salarial persisteix a totes les àrees socials i econòmiques, tot i que les joves dels països d'aquest organisme acaben la seva educació amb millors notes que els seus homòlegs masculins. L'Índia (52,9%), Turquia (42%) i Mèxic (42%) són els tres països on la disparitat és més gran, mentre que Finlàndia (3%), Lituània (3,3%) i Suècia (3,6%) són els més igualitaris, i en altres, com Espanya, la diferència de salaris se situa en el 10,8%.

Quan les dones treballen, segons les conclusions de l'OCDE, és més probable que ho facin a temps parcial, que avancin menys cap a llocs directius i que siguin objecte de discriminació. La desigualtat salarial tendeix a més a incrementar-se amb l'edat, una tendència en la qual té un paper determinant la maternitat. Reduir en un 25% la diferència de gènere d'aquí al 2025 podria afegir un punt al creixement previst del PIB.