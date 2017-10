El Govern aprova el bo social en la factura de l'electricitat

El Consell de Ministres va aprovar ahir el reial decret que desenvolupa la nova regulació del bo social elèctric, que fixa els llindars de renda per percebre descomptes en la factura de la llum i que impedirà que els consumidors atesos per serveis socials se'ls talli el subministrament.

El ministre d'Energia, Álvaro Nadal, va informar, al final de la reunió del Govern, del contingut del Reial decret, pel qual els descomptes del bo social s'aplicaran en funció de la renda i no pels paràmetres que s'havien vingut usant, com tenir contractada poca potència, percebre una pensió mínima i estar tots els membres de la unitat familiar desocupats.

El Reial decret estableix tres categories de consumidors considerats vulnerables i fixa els llindars de renda per als diferents descomptes en la factura de la llum. En el cas d'una persona sola, la renda que permet ser beneficiari del bo social i gaudir d'un descompte del 25% en la factura de la llum se situa en una mica menys de 11.300 euros a l'any, quantia que s'eleva a prop de 19.000 euros, per exemple, en el cas d'una família amb dos menors.

El llindar s'incrementa per al cas de persones amb discapacitat i per a víctimes de violència de gènere o de terrorisme. També són considerats consumidors vulnerables les llars formades per pensionistes amb pensions mínimes i totes les famílies nombroses.

Els consumidors considerats «vulnerables severs» tindran un descompte del 40% i la seva renda familiar ha de ser inferior a la meitat de la dels llindars establerts per als vulnerables.