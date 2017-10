Les grans societats parlen de la formació i l'estabilitat com a claus per al futur

Les grans empreses espanyoles van assenyalar aquesta setmana l'estabilitat, la seguretat jurídica, la formació i el desenvolupament tecnològic com a elements determinants per mantenir la confiança a Espanya i consolidar el creixement econòmic en un moment clau a nivell global. Els presidents de Telefónica, José María Álvarez-Pallete; BBVA, Francisco González; i IAG, Antonio Vázquez; i els consellers delegats de Repsol, Josu Jon Imaz; i Abertis, Francisco Reynés, van participar en una taula rodona moderada pel ministre de Justícia, Rafael Catalá, en el marc de la Cimera Espanyola de la Confiança.

Els directius van coincidir que Espanya és un país fiable, que ha demostrat la seva capacitat per avançar, i van incidir en què el món es troba en un moment determinant, en el qual s'estan definint «les noves regles del joc», en paraules d'Álvarez-Pallete. «Ara s'estan repartint les cartes al món per als propers trenta o quaranta anys», va dir Francisco González, tot afegint que Espanya no se'n pot quedar al marge. Segons el president de Telefónica, cal garantir que Espanya s'aprofita de la riquesa que crearà la revolució tecnològica que ja està en marxa.

La importància del sistema educatiu i de la formació van ser elements comuns en les intervencions de tots els directius que van participar en la taula. El vicepresident i conseller delegat d'Abertis va afegir a l'equació la necessitat de comptar amb ciutadans compromesos amb la millora contínua i amb les generacions futures, un punt de vista al qual es van sumar la resta dels intervinents.

Imaz va destacar la fiabilitat d'Espanya, un punt bàsic per atreure inversions, i la seva capacitat per resoldre problemes, i va incidir en la importància de l'estabilitat i la seguretat jurídica. En aquesta línia, Álvarez-Pallete va recordar que el model d'èxit d'Espanya s'ha basat en el compromís i el consens.



Complir els compromisos

Reynés va afegir que un aspecte fonamental és que Espanya es percebi com un país que compleix els seus compromisos, tant les empreses com l'Administració. Antonio Vázquez va destacar que Espanya és un país «seriós i sòlid» i que hem de «posar-nos les piles» perquè segueixi sent-ho.

En la mateixa línia, el president del BBVA va assenyalar que Espanya ha sortit «molt reforçada» de la crisi i que cal «tenir confiança i seguir endavant». L'assignatura pendent, segons el president d'IAG, és reduir la desigualtat sense posar en risc el creixement.