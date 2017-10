Un informe estableix que el 2016 el 61% del pressupost per a R+D+I no es va gastar

El 61,7% del pressupost de 2016 per a R+D+I no es va gastar, el que el converteix en l'any amb un menor percentatge executat, majoritàriament fons financers -crèdits- més una petita part de recursos no financers -229 milions d'euros de subvencions- que es van quedar sense utilitzar. Així ho posa de manifest l'informe «Anàlisi dels recursos destinats a R+D+I continguts en els Pressupostos Generals de l'Estat (PGE) aprovats per a l'any 2017», elaborat i presentat per Nazario Martín, president de la Confederació de Societats Científiques d'Espanya (Cosce) al costat de José de Nó i José Molero, coautors i experts analistes.

L'informe estableix, a més, que «la caiguda dels pressupostos per a R+D+ I el 2017 ha estat superior a la dels pressupostos generals», el que mostra «la nul·la prioritat que tenen les polítiques de ciència» a Espanya, on només es dedica a aquesta matèria l'1,2% del PIB, xifra per sota del 2% de mitjana de l'OCDE i lluny del 3,5% de Corea.

En relació amb Catalunya, Martín va assenyalar que la ciència «ha d'estar al marge dels vaivens polítics», ja que Espanya «ja té bastants problemes», i va qualificar de «lamentable» que les empreses que fan ciència hagin de prendre decisions en base a aspectes aliens.

A més, va destacar el «descontrol generalitzat» de beques i convocatòries per a la formació d'investigadors, com les ajudes per a la Formació de Professorat Universitari (FPU), que han disminuït de més de 100 milions d'euros el 2011 a poc més de 83 milions el 2017, quelcom «dramàtic» per al dia a dia dels grups de recerca i que «castiga la formació».

«El sistema de ciència no pot estar contínuament pendent del finançament disponible» perquè «cal treballar a llarg termini», va afegir. Si s'afegeix la disminució del nombre de beques al descens en les ajudes a la formació d'investigadors, «tenim com a resultat investigadors que van envellint i un pendent negatiu que no es recupera», va assenyalar Martín. El nombre d'investigadors per cada 10.000 habitants a Espanya està «molt per sota» de l'esmentada ràtio a països com França o Alemanya.