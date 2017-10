L'Empresa Familiar aposta per potenciar l'FP dual per reduir l'elevat atur juvenil

Un estudi elaborat per l'Empresa Familiar, després de consultar a 42.000 directius d'empreses, conclou que cal potenciar a Espanya la Formació Professional (FP) dual com «una de les principals eines» per reduir les elevades taxes d'ocupació juvenil. El director general de l'Institut de l'Empresa Familiar, Juan Corona, va presentar l'avanç de l'estudi «Formació, talent i ocupació» en el marc del XX Congrés Nacional de l'Empresa Familiar que es va celebrar a Toledo.

L'estudi, que es presentarà de manera completa a principis de l'any que ve, apunta la necessitat de millorar la formació per reduir la bretxa que hi ha entre oferta i demanda d'ocupació. Apunta que entre 2011 i 2016 s'ha triplicat la preocupació entre els empresaris per la manca de personal qualificat, joves que no reuneixen les condicions que sol·liciten els empresaris, tot i que hi ha «més gent titulada que mai».

Els principals motius que exposen els enquestats, segons l'informe, és la manca d'experiència, l'escassetat de candidats disponibles, la manca d'habilitats tècniques, la recerca d'un sou més alt del que s'ofereix per part dels candidats i la manca d'habilitats personals.

«Tenim també problemes d'actitud molt seriosos», va afirmar Corona, que va detallar les demandes de les empreses: resolució de problemes, orientació a objectius, col·laboració, aprenentatge actiu, presa de decisions, intel·ligència emocional, creativitat i resiliència.

El director general de l'Institut de l'Empresa Familiar va apuntar que és un problema que es dóna a Espanya però no a altres països i, en aquest sentit, va advertir que «serà per alguna cosa, la casualitat no sol existir».

L'estudi recull que a Espanya el percentatge de població en programes de FP és inferior a la mitjana de l'OCDE, mentre que «els països amb millor FP tenen economies més sanes, són més productius i s'adapten abans a les crisis».



L'exemple alemany

Així, Juan Corona va proposar fixar-se en el model d'FP dual que hi ha a Alemanya, en què els aprenents treballen entre tres i quatre dies a la setmana a les empreses, tenen un salari d'entre 300 i 800 euros, i les que més ho implanten són les pimes. En el cas d'Espanya, l'estudi aposta clarament perquè s'involucrin en el desenvolupament d'aquest model empreses, administracions i centres de formació.

«A Espanya hi ha pocs joves, no hauria de ser difícil trobar feina per a tan poca gent», va asseverarCorona, que va apuntar que el món és cada vegada més globalitzat i terciari, i alhora va destacar la importància de la digitalització i el coneixement.