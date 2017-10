L'FMI augmenta les previsions de creixement que havia fet el juliol

El Fons Monetari Internacional (FMI) oferirà unes «optimistes» previsions de creixement la setmana que ve, per sobre de les de juliol del 3,5% per a aquest any i 3,6% per al pròxim, però va instar a aprofitar l'«impuls econòmic» per aprofundir en les necessàries reformes estructurals.

«La setmana que ve donarem a conèixer l'actualització dels nostres pronòstics abans de l'Assemblea Anual, i probablement seran més optimistes (que les de juliol)», va assegurar la directora gerent de l'FMI, Christine Lagarde.

Lagarde va fer aquest comentari en un discurs a la Universitat de Harvard (Boston) abans de la reunió de l'organisme que tindrà lloc del 10 al 15 d'octubre a Washington. La cap de l'FMI va remarcarque «la llargament esperada recuperació està fent arrels», uns dies abans que l'FMI publiqui dimarts que ve el seu esperat informe de «Perspectives Econòmiques Globals», amb les noves projeccions macroeconòmiques mundials.



Economies avançades

En concret, Lagarde va assenyalar que «un repunt cíclic en el comerç i la inversió en les economies avançades, especialment a Europa i Japó, ha portat a un creixement millor de l'esperat».

Així mateix,va afirmar que en el cas dels EUA «el pronòstic per a aquest any i el pròxim és que creixi per sobre de la tendència», i que les grans economies emergents d'Àsia, com la Xina i l'Índia, s'han mantingut «fortes». Va advertir, però, que «hi ha amenaces a l'horitzó com els alts nivells de deute en molts països, la ràpida expansió del crèdit a la Xina i l'excessiva presa de riscos en els mercats financers».

Lagarde va celebrar, per una banda, que és la primera vegada en una dècada que tots els països del G-20 (grup de països desenvolupats i emergents) creixeran al mateix temps, i va valorar positivament l'empenta donada per l'estímul monetari dels bancs centrals, particularment en un context de persistent baixa inflació.

«Per descomptat, la política monetària és més efectiva quan va complementada per polítiques fiscals saludables que promoguin un creixement sostingut i de llarg termini», va afegir.

En un toc d'atenció ja habitual per part de l'FMI, va insistir que països amb ampli espai fiscal, com Alemanya o Corea del Sud, «haurien d'invertir més en les seves pròpies economies» per impulsar la demanda dels seus veïns. Va reconèixer, així mateix, que el creixement general de la productivitat s'ha frenat, fet que ha contribuït que els salaris tot just creixin.

«Per potenciar la productivitat, un factor clau és l'auge dels salaris, es necessita reduir la burocràcia, augmentar la despesa en inversió en recerca i desenvolupament i inversió en infraestructura», va dir Lagarde en un acte en què va estar acompanyada per l'exsecretari del Tresor dels EUA Larry Summers.



Desigualtat

Va tornar a recordar també que malgrat que «la desigualtat d'ingressos entre països ha baixat de manera aguda», gràcies principalment a l'expansió de la Xina i l'Índia, «la desigualtat dins de les economies avançades s'ha ampliat, així com la concentració de riquesa en les rendes més altes».

Finalment, va citar el president nord-americà John F. Kennedy en assenyalar que «el moment de reparar la teulada és quan el sol està brillant», i va afegir que «no hauríem de deixar passar l'oportunitat d'aprofitar una bona recuperació».