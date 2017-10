«Si seguim així no hi haurà recursos per a quan es jubili la generació del 'baby boom'»

José Antonio Rabadán va ser l'encarregat d'inaugurar el nou curs de la Universitat Permanent de la Universitat d'Alacant (UPUA). Aquest expert adverteix del fet que els polítics han de prendre mesures urgents davant l'increment de l'esperança de vida i dissenyar una nova atenció per a una generació de gent gran amb una formació més completa i exigències diferents de les de fa 30 anys.

Vostè parla de la nova gent gran davant el repte de la longevitat i el benestar i els escenaris en els serveis d'atenció, quin és aquest repte?

El repte consisteix en què en les circumstàncies futures i amb els avenços científics que van dirigits a augmentar la longevitat caldrà compatibilitzar-la amb un increment del benestar. En breu tindrem un fenomen que he batejat com «Spanish oldie boom» que passarà quan la generació del «baby boom» arribi a l'edat de jubilació. Passarà a partir de 2023 i parlem de 14 milions de persones. El desmantellament de l'estat del benestar no encaixa, si seguim així no hi haurà recursos ni diners per atendre una generació que a més serà diferent de la de fa 30 anys i que arribarà a més amb estudis universitaris, i les necessitats assistencials seran diferents.

Què pot passar?

O els polítics comencen a prendre mesures de debò amb nous dissenys de serveis i amb un increment pressupostari o hi haurà un crac del sistema.

Com podrà donar resposta l'administració a l'expectativa de tenir 118 persones grans per cada 100 menors de 16 anys?

La taxa de dependència creixerà exponencialment, es dispararà fins al 90%. En els propers 30 anys hi haurà una persona jubilada per cada persona que estigui treballant i això és insostenible. Caldrà prendre decisions polítiques que potser no són gaire populars.

Com es pot retardar l'edat de jubilació?

No tant això com incrementar la població activa, que és la que haurà de sostenir la resta. I això es fa fomentant la natalitat i/o la immigració per fer el sistema sostenible. Cal crear més llocs de treball perquè la caixa de la Seguretat Social creixi i tenir accés a una jubilació digna. Caldrà crear un altre model de cotització amb impostos indirectes que aportin ingressos a aquesta sostenibilitat perquè no hi haurà prou recursos. El problema és que els polítics actuen a curt termini.

Existeix ara una quarta edat?

Sempre n'hi ha hagut. Seria a partir dels 85 anys. Cal estirar els estereotips perquè avui una persona amb 65 o 75 anys es troba en plenes facultats físiques i mentals i no se la pot considerar un vell improductiu que quedi arraconat perquè això és molt perjudicial. El declivi ara arriba més tard i això generarà una autèntica revolució cultural i social.

Les valoracions als dependents estan encallades, com es podria arreglar?

Amb voluntat política, no hi ha una altra manera. Han de destinar els diners suficients perquè es pugui fer ús del dret que tots tenim a accedir al sistema de dependència. En els últims anys s'han invertit més diners però no n'hi ha prou, calen més recursos humans, així que cal invertir.

Hi haurà prou places públiques a les residències?

Públiques clarament no, hi ha un dèficit i de concertades també, que són les que poden permetre's els ciutadans del carrer. En les privades sí que hi ha places disponibles. És molt important que l'administració pública assumeixi la seva responsabilitat, reformuli les polítiques socials i que es reconeguin els drets de les persones grans.