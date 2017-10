Catalunya és la tercera comunitat que més s´estalvia amb l´euríbor del setembre

Les famílies de Madrid amb hipoteques a interès variable que hagin de revisar la seva quota en aquests dies estalviaran una mica més de 90 euros anuals amb el nou mínim històric del -0,168% que va aconseguir l'euríbor al setembre, mentre que per a les de Cantàbria la retallada rondarà els 80 euros a l'any. Aquestes dues comunitats són les més beneficiades d'Espanya amb la rebaixa de l'euríbor, seguides de Catalunya, on l'estalvi mensual queda establert en 6,63 euros, que al cap de dotze mesos es veu traduït en 79,54 euros.

L'euríbor a dotze mesos, l'indicador més utilitzat per al càlcul de les hipoteques a Espanya, va tancar el mes passat al -0,168% i acumula ja 20 mesos consecutius en negatiu, el que farà que, en termes generals, les quotes d'aquests crèdits baixin gairebé 68 euros anuals de mitjana.

Malgrat aquest registre mensual negatiu, els clients no rebran diners pel seu préstec, ja que els bancs sumen a l'euríbor del mes de referència un diferencial, és a dir, un percentatge addicional, per calcular els pagaments. Si a la taxa mitjana de setembre d'aquest any (-0,168%) se li suma un punt percentual, l'interès final serà realment el 0,832%, de la mateixa manera que si l'euríbor d'ara fa un any (-0,057%) se li afegeix aquest mateix increment, arribava al 0,943%.

A Espanya, el diferencial més baix al que s'ha venut de forma general una hipoteca ha estat de 0,17 punts percentuals, de manera que l'euríbor a un any hauria d'enfonsar-se només una mica més perquè,un cop aplicat el diferencial, els interessos fossin negatius.

No obstant això, la rebaixa dels préstecs hipotecaris depèn de l'import del crèdit que s'hagi sol·licitat, que varia depenent de la comunitat autònoma espanyola en la qual es compri l'habitatge.

Segons les dades de l'Institut Nacional d'Estadística (INE) de setembre de 2016, l'import mitjà d'una hipoteca per a la compra d'habitatge a Espanya era de 113.193 euros, de manera que, aplicat l'últim euríbor més el diferencial d'un punt percentual, la quota d'un préstec a 25 anys es reduiria a 418,04 euros, enfront dels 423,68 euros de fa un any.

En aquell moment, la taxa mitjana de l'euríbor era del -0,057%, enfront del -0,168% de setembre de 2017, i l'interès aplicat una vegada sumat el diferencial era del 0,943%, enfront del 0,832% actual.

Aquesta diferència ajudarà a reduir la hipoteca mitjana a Espanya en 5,64 euros al mes i 67,68 euros anuals.

Si les dades s'analitzen per comunitats autònomes, l'import mitjà de les hipoteques oscil·la des dels 151.787 euros a Madrid, el més elevat, als 68.186 euros d'Extremadura, el més baix. En el cas de Catalunya, l'import mitjà és de 133.022 euros.

D'aquesta manera, els hipotecats madrilenys seran els principals beneficiats, ja que passaran de pagar una mitjana de 568,14 euros al mes a 560,57 euros, de manera que l'estalvi tots els mesos serà de 7,56 euros, el que es tradueix en 90,76 euros a l'any.

A Cantàbria, l'estalvi anual serà de 81,29 euros; a Catalunya, de 79,54 euros; i al País Basc, de 73,59. Per sota se situen Balears (73,36), Navarra (60,55), Andalusia (58,70), Galícia (57,23), Canàries (56,64), Astúries (54,40), Aragó (52,47), Castella i Lleó (52,00), Múrcia (50,66), Castella-la Manxa (49,95), Comunitat Valenciana (48,98), la Rioja (45,17) i Extremadura (40,77).